Estelionatário é preso em flagrante e PC recupera dinheiro de vítima

Um golpista foi preso em flagrante nesta manhã de quinta-feira (29.12), pela equipe da Delegacia Especializada de Estelionatos e Outras Fraudes, depois de causar prejuízo a uma vítima de 59 anos no ‘golpe do Whatsapp’. O estelionatário de 27 anos foi preso no bairro São José 1, em Cuiabá, e responderá pelos crimes de fraude eletrônica, lavagem de capitais e associação criminosa.

A Delegacia de Estelionatos conseguiu bloquear R$ 1,7 mil da conta do golpista que haviam sido transferidos pela vítima.

De acordo com o delegado Pablo Carneiro, a vítima recebeu mensagem pelo Whatsapp de um número, cuja pessoa se passava por sua filha, dizendo que havia trocado o telefone. Em seguida, a pessoa pediu dinheiro e a vítima fez transferências bancárias via Pix para uma conta digital em nome de um morador do Rio de Janeiro, posteriormente identificado.

Assim que foi comunicada pela vítima, a Delegacia de Estelionatos entrou em contato com o setor antifraude das instituições bancárias e conseguiu realizar o bloqueio dno valor de R$ 1.700,00 que estava na conta do golpista preso. Os policiais da Estelionatos apuraram que as transferências feitas pela vítima foram para duas contas e posteriormente, os valores foram transferidos para a conta do golpista.

Ao ser localizado no bairro São José, o criminoso confirmou que aplicou o golpe na tarde e noite do dia anterior, recebendo várias transferências da vítima. Com ele foram apreeendidos aparelhos celulares, chips de telefonia celular e um notebook. Ele foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante.