Fogos de artifício: médico veterinário explica como proteger seu pet do barulho

Para algumas pessoas a queima de fogos da virada do ano representa alegria e diversão, mas para os pets é sinônimo de medo, ansiedade e muito incômodo. O coordenador do curso de Medicina Veterinária da UNIC Beira Rio, Lázaro Camargo, explica que a audição apurada dos cães é um dos fatores que fazem com que eles sintam medo dos foguetes. “Os cães escutam de 4 a 6 vezes mais alto que os humanos e barulhos como esses, parecem ensurdecedor aos animais que acabam entrando em pânico e ficando extremamente agitados”, explica.

O medo dos fogos atinge todos os animais, de modo geral. Mas o professor ressalta que os gatos conseguem controlar melhor esse incômodo. Ele alerta que os fogos podem trazer graves problemas para a saúde dos animais. “Quando o animal sofre um susto, é liberada uma grande quantidade de catecolaminas, hormônio que desencadeia uma série de alterações fisiológicas, aumentando a frequência cardíaca dos pets e consequentemente a frequência respiratória”, alerta o veterinário.

Para amenizar os transtornos causados pelo barulho é importante que os tutores adotem alguns cuidados para preservar a saúde dos pets. Lázaro também explica que o guardião deve se preparar emocionalmente para dar o suporte necessário para o pet e manter a calma.

A utilização de florais também é uma alternativa para amenizar o sofrimento dos bichinhos. “Se indicado pelo médico veterinário que acompanha o animal, o uso de alguns florais podem servir como calmante para o pet. Eles podem ser encontrados em clínicas veterinárias e pet shops e seu uso deve ser iniciado dias antes das datas comemorativas”, conclui.

Abaixo, o especialista lista dicas para o cuidado com o pet, na noite de réveillon:

• Deixe o animal no cômodo da casa que tenha menos barulho;

• Certifique-se de que não há rotas de fugas no cômodo que o pet estará para que ele não fuja;

• Se possível, feche portas e janelas na hora da queima dos fogos;

• Procure na internet um som relaxante ou ligue a TV com o volume alto com o intuito de abafar o barulho externo;

• Se morar em apartamento, verifique se as telas de proteção estão seguras para evitar acidentes com o seu pet;

• Utilize fones de ouvido ou protetores de orelha apropriados para pets. Eles podem ser comprados em clínicas veterinárias e em pet shops;

• Faça companhia para o seu pet. Isso transmite segurança para ele.