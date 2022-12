Governo de MT investe R$ 3,6 bi em rodovias em quatro anos

Em quatro anos o Governo de Mato Grosso investiu R$ 3,6 bilhões em obras nas rodovias estaduais. Deste volume, R$ 2,5 bilhões foram injetados em obras de pavimentação em 59 rodovias, enquanto R$ 1,1 bilhão em recuperação de estradas já pavimentadas.

Ao todo foram asfaltados 2.505 quilômetros de estradas, beneficiando diretamente 86 municípios, ao longo do período. Já em rodovias com pavimentação recuperadas foram 2.141 quilômetros.

“Temos obras em todas as regiões do estado, levando infraestrutura e desenvolvimento” — Mauro Mendes

“É notório que o Governo de Mato Grosso faz hoje o maior pacote de investimento da sua história. Nós temos obras em todas as regiões do estado, levando infraestrutura e desenvolvimento, garantindo dignidade para a população. São 2.500 quilômetros de chão que viraram asfalto”, pontua o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes.

Conforme o secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira, mais do que asfaltar novas rodovias, é preciso “cuidar da malha já existente, para permitir que todos exerçam seu direito de ir e vir”.

Para os próximos quatro anos, a meta do governo estadual é asfaltar mais três mil quilômetros e recuperar outros dois mil.

Maior malha rodoviária do Brasil

Sob jurisdição estadual encontram-se hoje 34.457,6 quilômetros de estradas. Mato Grosso administra a maior malha rodoviária do país.

“Para superar o desafio logístico em um estado enorme, é necessário trabalhar muito, ter ideias inovadoras e fazer um investimento constante na qualidade das rodovias”, salienta Marcelo de Oliveira.

Entre as obras realizadas nos últimos quatro anos está a MT-100, que integra toda a região do Alto e Médio Araguaia, ligando de Barra do Garças até Alto Araguaia. A obra foi anunciada no início dos anos 1990, contudo a entrega foi ocorrer somente em junho de 2022.

Também receberam ligação por asfalto os municípios de Cocalinho e Novo Santo Antônio, com as obras na MT-326 e MT-322, respectivamente. O mesmo ocorreu em Nova Maringá, com a conclusão da MT-492/249, que liga até São José do Rio Claro.

Tesouro, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Novo São Joaquim, Campinápolis, União do Sul, Porto Estrela, Jauru, Marcelândia, União do Sul, Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde foram outros municípios contemplados com asfalto.

Parcerias auxiliam no avanço de obras

De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), parcerias com consórcios, associações e prefeituras foram de suma importância para a realização de mais obras.

Por meio de chamamento público, foram asfaltados os primeiros 40 quilômetros da MT-129 que interligam Gaúcha do Norte até a malha estadual. Segundo a pasta, o restante da rodovia já está em obras, sendo uma parte em parceria e outra parte licitada pelo Estado.

Pelo programa Agroestradas, que tem o objetivo de asfaltar rodovias municipais, foram firmados 22 convênios com 16 municípios, que vão garantir mais 373 quilômetros de asfalto em rodovias municipais, em um investimento de R$ 347 milhões do estado.

Asfalto novo possibilita novas rotas em Mato Grosso

Em quatro anos também foram criadas novas rotas em Mato Grosso, como é o caso da MT-140, que vai ligar Campo Verde até Nova Ubiratã, interligando o Sul e o Norte do Estado. O trecho entre Campo Verde e Planalto da Serra já foi finalizado, de acordo com a Sinfra-MT.

Outra obra é a MT-130 entre Paranatinga e Feliz Natal. Até o momento, foram finalizados o trecho entre Paranatinga e Sete Placas. O governo do estado realiza ainda obras entre Santiago do Norte e o Rio Ronuro. A Sinfra-MT informa ainda que para um que é localizado ao lado da Terra Indígena Marechal Rondon já foi licitada a laboração do Estudo de Componente Indígena, necessário para o andamento das obras.

Outro novo caminho é a MT-270/040, que liga Cuiabá até Rondonópolis por fora da Serra de São Vicente, passando por Santo Antônio do Leverger, Barão de Melgaço e o distrito de São Lourenço de Fátima.

Restauração de asfalto garante segurança aos motoristas de Mato Grosso

Somente em 2022, pontua a Sinfra-MT, foram realizadas diversas restaurações de asfalto. Entre as rodovias está a MT-423, que liga Cláudia até Sinop, e a MT-040/361, que ligam Barão de Melgaço e Santo Antônio do Leverger.