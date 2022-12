Homem é preso suspeito de estuprar crianças e gravar e compartilhar imagens dos abusos na internet

Um homem de 56 anos foi preso pela Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira (29), em João Pessoa, durante a Operação Bugaboo, que investiga crimes de estupro de vulnerável e de produção, aquisição, armazenamento e compartilhamento de materiais relacionados ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Se condenado, ele pode pegar até 48 anos de reclusão.

De acordo com a PF, o inquérito foi instaurado após polícias da Austrália e Hungria comunicarem, via Interpol, que imagens de abuso sexual infantil estariam sendo produzidas no Brasil e veiculadas em fórum específico na darkweb. A denúncia envolvia um grave caso de abuso sexual contra duas crianças.

As informações, recebidas e tratadas pelo Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil (SERCOPI) da Polícia Federal em Brasília, foram encaminhadas para a Superintendência da Polícia Federal na Paraíba, que imediatamente iniciou as investigações e representou por medidas cautelares como a prisão preventiva do investigado e a busca e apreensão pessoal e domiciliar.

Com os pedidos deferidos e os mandados judiciais expedidos pelo plantão do Juízo Federal da Seção Judiciária da Paraíba, uma equipe de policiais federais deu cumprimento às medidas na manhã desta quinta. O investigado foi flagrado com vasto conteúdo relacionado a violência sexual contra crianças e adolescentes.

O nome da operação, “Bugaboo”, vem do termo em inglês que significa algo assustador e por vezes associada ao bicho-papão das histórias infantis, em alusão às condutas praticadas pelo investigado que violam a dignidade sexual das crianças abusadas.