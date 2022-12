Mãe e filha de 7 anos são encontradas dentro de casa mortas a facadas

Edileusa Carvalho Rodrigiues, de 25 anos, e a filha de 7 anos foram encontradas mortas, dentro da própria casa, em Salvador, na Bahia.

Quando sentiram falta de Edileusa, parentes e amigos foram até a casa dela ver o que tinha acontecido. Quando chegaram lá, encontraram ela e a criança mortas a golpes de faca. A arma do crime foi encontrada na casa da jovem.

O Principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, que foi visto rondando a casa durante o dia pelos vizinhos.

De acordo com o Cidade Alerta, o homem estaria insatisfeito com o fim do relacionamento. Além disso, ele teria visto a mulher com um novo namorado.

A Polícia Civil fez um pedido de prisão preventiva. Ele é considerado foragido da justiça e está sendo procurado.