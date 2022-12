Pátio decreta luto oficial de três dias por morte de Pelé

O prefeito José Carlos do Pátio decretou luto oficial de três dias pelo falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé.

O prefeito lamentou profundamente a morte do Rei do Futebol, em decorrência de falência múltipla de órgãos ocorrido nesta quinta-feira (29).

“A sua partida deixa um vazio eterno no futebol mundial. Perdemos uma referência de atleta e de ser humano. É um dia de tristeza para todos nós brasileiros, perdemos o gênio da bola, o atleta do século XX. Nesse momento de despedida me solidarizo com os familiares, amigos e fãs e decreto luto oficial como forma de homenagear Pelé. O Rei será eterno!”, lamenta Pátio.