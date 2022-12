Policial é suspeito de atirar contra a namorada e tirar a própria vida em apartamento

Um policial civil é suspeito de matar a namorada e, em seguida, tirar a própria vida em um apartamento na rua Bernardo dos Santos, na região do Parque Raposo Tavares, zona oeste de São Paulo, no início da madrugada desta quinta-feira (29).

De acordo com relato de testemunhas, o casal estava brigado. Havia ainda uma ordem para que o homem não entrasse mais no condomínio em que a namorada morava com o filho de 14 anos. Na noite da quarta-feira (28), eles entraram juntos em um carro e foram para o apartamento para conversar.

Durante a conversa, em dado momento, o policial sacou a arma e atirou contra a namorada. O filho dela, de 14 anos, teria presenciado a cena. Após os disparos, por motivos ainda a serem investigados, o policial civil atirou contra si mesmo e tirou a própria vida.

As equipes de resgate e a Polícia Militar foram acionadas pelo filho da namorada do policial e constataram a morte dos dois ainda no local.

O apartamento foi preservado para a chegada da perícia, que começará os trabalhos de investigação. A área é atendida pelo 34° DP da Vila Sônia, e a ocorrência foi apresentada na corregedoria da Polícia Civil para ser investigada.