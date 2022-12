PRF detém caminhoneiro portando anfetamina que era usada para se manter acordado

No final da tarde de quinta (29), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante atividade de policiamento na BR 070, no município de Cáceres/MT, identificou um motorista que trazia consigo 45 comprimidos de anfetamina popularmente conhecida como “rebite”.

Em entrevista com o motorista, foram solicitados os documentos pessoais e do veículo e o disco registrador de tempo de direção e velocidade (cronotacógrafo). Identificou-se, então, que este estava na condução do caminhão por duas madrugadas consecutivas, não respeitando o tempo de descanso exigido por lei para os motoristas profissionais.

Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de porte de droga para consumo.

A droga ilícita foi encaminhada à Polícia Judiciária para destruição. O contraventor assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), comprometendo-se a comparecer ao Juizado Especial Criminal (JECRim).