‘Rio de Janeiro é o estado com as melhores praias do país’, revela Booking

O litoral do Brasil tem mais de 7 mil quilômetros de costa e os viajantes brasileiros, claro, possuem suas praias preferidas. Uma pesquisa recente da Booking*, mostra que o Rio de Janeiro desponta na primeira posição entre os estados com as melhores praias do país. De acordo com a opinião de mais de mil entrevistados, o segundo lugar vai para o estado do Ceará, que fica localizado na região Nordeste, assim como o terceiro e quarto colocados: Bahia e Pernambuco, respectivamente.

O levantamento também revelou as preferências de viajantes de cada região do país e o Rio de Janeiro foi o único estado presente em todos os rankings regionais. O estudo da plataforma ainda mostrou que um a cada três brasileiros viaja para a praia pelo menos uma vez a cada três meses – o que daria uma média de quatro visitas ao litoral no ano para esses turistas. Já para aqueles que moram em cidades litorâneas, a frequência de visita de mais da metade deles é de, pelo menos, uma vez por semana de frente para o mar.

Se observadas as diferenças entre gerações, é possível notar que as pessoas acima de 55 anos que moram na costa são aquelas que mais frequentam a praia toda semana – sete em cada 10 respondentes nessa faixa etária. No que diz respeito às companhias de viagem, os Millennials (pessoas nascidas entre 1981 e 1995) viajam mais ao litoral em casal, enquanto os mais jovens, da Geração Z (nascidos entre 1996 e 2010), preferem pegar uma praia com os amigos.

Quando o assunto é a escolha pelo destino final, o principal fator apontado como decisivo é o preço (87%). Em seguida, os amantes das praias revelam que infraestrutura (69%), distância (62%), opções de gastronomia (55%) e atividades aquáticas (41%) são outros critérios que influenciam na decisão.

Para se hospedar nas cidades praianas, as pousadas são a alternativa mais adorada, preferência de mais da metade dos participantes da pesquisa (58%). O segundo tipo de acomodação mais escolhido são os hotéis (39%) e o top 5 ainda inclui casas de temporada (37%), resorts all-inclusive (20%) e apartamentos (15%). Em termos de facilidades oferecidas pelas acomodações, ter café da manhã incluído no preço da hospedagem é fator decisivo para 78% dos viajantes. A distância da acomodação até a praia também se destaca como um diferencial para três em cada quatro brasileiros (75%).

O deslocamento entre o local onde moram e a cidade onde passarão uns dias é feito de carro particular por dois em cada três brasileiros (66%) que responderam à pesquisa – quando comparada às outras regiões, os residentes do Sul são os que mais utilizam esse meio de transporte (85%). Entre as outras modalidades, o avião é tido como a melhor opção por 29% dos turistas, seguido de ônibus (22%) e carros alugados (18%). Em relação ao trajeto por via terrestre, seis em cada 10 participantes dizem gastar acima de 4 horas na estrada para, finalmente, ver o mar.