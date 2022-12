Rondonópolis amanhece com sinais de estragos após alagamentos

Rondonópolis amanheceu, nesta quinta-feira (29), com sinais de estragos após a forte chuva que caiu durante a noite de ontem (28), que chegou inclusive a deixar várias partes da cidade com alagamentos.

Os locais mais críticos foram registrados nas Avenidas Bandeirantes, Presidente Médici, Rua Otávio Pitaluga e Avenida Lions Internacional.

Vários pontos da cidade ficaram alagados, pessoas ilhadas, carros parcialmente submersos e muros de residências também caíram.

A equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros esteve pelas ruas fazendo atendimentos.

“Fomos acionados de que haviam vários pontos da cidade com alagamentos, região do São Francisco, Vila Salmen, situação crítica com pessoas ilhadas dentro de veículos. De imediato deslocamos até o local com duas equipes nossas de salvamento, equipe de caminhão para dar prioridade aqui na região porque a situação era crítica de pessoas dentro de veículos, veículos levados pela correnteza de água. O esgotamento da água não comportou a quantidade de chuva que caiu e causou esse grande alagamento” ressalta o subtenente do Corpo de Bombeiros Clayson.