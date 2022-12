Saiba como treinar seu bichinho para as viagens de férias

Fazer passeios com os pets ou deixá-los em uma creche brincando no dia anterior, para que esteja com a energia equilibrada na hora do voo.

Antes da viagem, o ideal é uma boa alimentação, mas sem excessos. Isso porque, com o estômago cheio, o animal pode vomitar e ficar envolto à sujeira, o que pode fazê-lo engasgar-se com o próprio vômito.

Durante o voo, deixar na caixa à disposição do animal: brinquedos, estímulos para roer. Isso fará com que ele passe o tempo se distraindo e interagindo com esses objetos.

Se a viagem for de carro: independentemente do tamanho do animal, usar o

cinto de segurança pet

, que é regulamentado pela lei de transporte de animais. Nunca os deixe soltos andando pelo carro. No caso dos cães, quando são fixados com o cinto de segurança, eles ficam agitados e latindo. Santos frisa que, apesar do barulho incômodo, é importante não ceder. Soltos, eles podem ocasionar acidentes de trânsito ao alcançar os pés do condutor, entrar no volante, colocar a cabeça para fora da janela ou pular do carro para ver alguma coisa na rua que chamou a atenção.