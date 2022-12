Saiba quais são os 10 filmes mais assistidos na Netflix em 2022

Na última semana, a Netflix divulgou uma lista com os filmes mais assistidos em 2022 na plataforma de streaming. Os maiores sucessos do ano incluem grandes produções e, principalmente, estrelas renomadas do cinema.

Entre os destaques de língua inglesa estão Agente Oculto, Projeto Adam e Arremessando Alto. Já na lista que inclui também os filmes de língua não inglesa, se destacam os filmes Troll, Nada de Novo no Front e Caranguejo Negro.

Confira, abaixo, os 10 filmes mais assistidos na Netflix em 2022:

10. Dupla Jornada

9. O Homem de Toronto

8. De Volta ao Baile

7. Enola Holmes 2

6. A Fera do Mar

5. O Golpista do Tinder

4. Arremessando Alto

3. Continência ao Amor

2. O Projeto Adam

1. Agente Oculto

Segundo a empresa, a popularidade dos filmes é medida pela quantidade de horas assistidas nos 28 dias após o lançamento no streaming. Por isso, vale ressaltar que Glass Onion: Um Mistério Knives Out deve entrar na lista em breve, já que os assinantes assistiram mais de 82 milhões de horas do filme em menos de uma semana da estreia.