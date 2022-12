Semma orienta população a evitar uso de fogos de artifícios sonoros

A Prefeitura de Rondonópolis por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), orienta e recomenda à população local que evite o uso de fogos de artifício sonoros convencionais durante as comemorações da virada para o Ano Novo. A sugestão é que usem os fogos de artifícios sem efeito sonoro, que também encantam e promovem o mesmo espetáculo no céu com as pirotecnias e os seus matizes de luzes e cores.

Conforme o secretário Marcus Vinícius das Neves Lima, a orientação se justifica no fato de que comprovadamente os fogos de artifícios sonoros provocam desconforto e prejudicam a saúde humana e animal (Pets), como a audição de animais domésticos, como cães e gatos, bem como a saúde de crianças, idosos, pessoas acamadas e doentes e especialmente, as com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que podem ficar extremamente incomodados e ainda as pessoas que já possuem doenças que as deixam mais vulneráveis e suscetíveis a estresse e ansiedade.

Ainda conforme o secretário, “apesar de se constituir em um costume ou atividade cultural tradicional muito antiga, nos últimos tempos, as pessoas passaram a serem mais conscientes com o cuidado do espaço do outro. E infelizmente, os fogos de artifícios convencionais (sonoros) acabam ultrapassando essa barreira e incomodando outras pessoas”, pontuou.

Marcus Vinícius pede às pessoas que festejem, comemorem e se divirtam, mas utilizem o bom senso, evitando o uso desses artefatos sonoros. Até porque, segundo ele: “o próprio poder público não dispõe de material humano e nem logístico para fiscalizar, coibir e/ou identificar o uso indevido dos fogos, bem como a própria legislação, que por ser frágil, não oferece mecanismos efetivos de responsabilização e punição dos eventuais infratores.