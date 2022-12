Só a educação mesmo

Ao apresentar o Jornal da Manhã de hoje, na Jovem Pan, lembrei-me dos 21 anos da morte de Cássia Eller, uma das maiores cantoras da história do rock nacional, tendo sido eleita pela revista Rolling Stone Brasil a 18ª maior voz e o 40º maior artista da música brasileira. E como fazem falta seu canto e sua arte.

Na verdade, as décadas de 1980 e 1990 foram profícuas em produzir grandes artistas na música, na dramaturgia, na literatura. Confesso que pouco do que é composto hoje em dia me agrada. Vejo as massas ovacionando artistas que, a rigor, pouco de arte realmente exibem; mas eu entendo. As novas gerações não têm as referências que tivemos nós, os sortudos por termos nascido antes de 1980.

Alguém pode ouvir a cantora Pablo Vittar, por exemplo, e acreditar na eleição promovida pela rede Globo que a escolheu com melhor cantora do Brasil em uma de suas edições. Mas quem é Pablo Vittar quando a comparamos com Elis Regina, Beth Carvalho, Cássia Eller? E olha que só mencionei algumas das que já nos deixaram. Sem essas referências musicais, com disse, a garotada de hoje se entope do lixo cultural que atualmente é criado.

Em verdade, a educação artística deveria começar em casa ou na escola. Uma criança que aprende a tocar um instrumento musical, lendo uma partitura escrita há séculos por Chopin, Mozart, Beethoven, Bach e outros jamais se afeiçoará a coisa de menor valia, musical ou intelectual. A criança toca no que é belo e já não há mais espaço para o mau gosto. Música é igual a vinho: quando se prova um melhor, não se volta mais a tomar o inferior.

Nossas crianças precisam ter os músculos, o cérebro e, também, os ouvidos e os olhos treinados. Elas têm que ter contato com os grandes pintores, escritores, compositores, atores etc. nomes como Victor Hugo, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Machado de Assis devem soar familiar aos pequenos. É claro que a leitura de uma obra clássica é enfadonha para pessoas em tenra idade. Eu próprio, quando tive aulas sobre literatura brasileira e, por ordem da professora, li “Os Sertões”, de Euclides da Cunha, quase dormia sobre as páginas do livro. Mas aquela tarefa escolar colocou-me em contato com uma grandeza literária que jamais esqueci. Aos 30 e poucos anos, voltei a ler o clássico, justamente por conta das lembranças que, na adolescência, me ficaram impressas no peito.

Como sempre e como em tudo, é na educação que está nossa saída. É por isso que sou adepto do modelo da escola em tempo integral. Em um dos períodos, a garotada recebe informação: língua portuguesa, matemática, física, química, biologia, história, geografia. No outro, formação humana: educação desportiva, artística, nutricional, financeira, moral e cívica. Ainda, é preciso que os colégios tenham classes ou programas especiais para, identificada alguma vocação no aluno, dar a ele um tratamento especial naquela área do conhecimento, das artes ou dos esportes em que ele tenha demonstrado certo talento. É isso ou continuaremos a ver nossos jovens ouvindo as Pablos Vittares da vida. Educação é a chave!