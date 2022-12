Suspeito de matar amigas de infância na Rocinha é preso

O homem suspeito de matar duas amigas em uma casa na Rocinha, zona sul do Rio, foi preso nesta sexta-feira (30). Segundo a Polícia Civil, o suspeito seria marido de Analice Ferreira Mendes, de 20 anos, que foi assassinada junto com Stephany Alves, de 19 anos.

As vítimas foram encontradas na madrugada de quinta-feira (29) na casa da tia de Stephany e apresentavam ferimentos provocados por objeto cortante.

Após o crime, os agente da DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) abriram um inquérito e representaram pela prisão do suspeito.

Ainda de acordo com a polícia, as evidências seriam sangue humano identificado pela perícia em uma blusa e um chinelo utilizados pelo acusado, que pode responder pelos crimes de feminicídio e homicídio.

As jovens eram do Ceará e viviam no Rio fazia pouco tempo. Analice chegou primeiro, há um ano e meio, e trabalhava em uma cafeteria em um shopping na zona sul da cidade. Ela recomendou a cidade à amiga, que se mudou para a Rocinha há duas semanas.