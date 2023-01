4 aplicativos que vão te ajudar a começar 2023 com tudo! 

Se você ainda não definiu seus objetivos para 2023, esse pode ser o momento perfeito. E, com uma lista bem feita, que tal contar com a ajuda de alguns aplicativos para tirar os planos do papel e torná-los realidade?

Com isso em mente, compartilho 2 aplicativos que vão te ajudar a começar 2023 com tudo!

Notion

No Notion, você consegue criar listas e agendas para organizar suas demandas no trabalho, na faculdade e até mesmo incluir tarefas do dia-a-dia. Ele conta com diversos modelos que podem ser customizados da forma que você desejar.

Duolingo

O Duolingo é uma ótima ferramenta para quem quer aprender novos idiomas ou mesmo praticar aqueles que já tem algum conhecimento. Ele é um aplicativo gratuito e que pode ser acessado do celular a qualquer momento.

Trello

O Trello é uma ótima ferramenta para aqueles que querem organizar as demandas do trabalho e tirar os planos do papel. Ele conta com um visual intuitivo e colaborativo, permitindo que diversas pessoas atualizem um projeto. Ele está disponível como aplicativo e também no desktop.

TED

O aplicativo do TED conta com diversas palestras sobre os mais variados temas, possibilitando um desenvolvimento pessoal e profissional. Os vídeos, que possuem legendas em mais de 100 idiomas, também oferecem a possibilidade de que o usuário baixe a imagem ou o áudio das palestras para reprodução off-line.