4 benefícios do consumo de manga para a saúde

A manga é nativa da Índia e do Sudeste Asiático, e as pessoas a cultivam há mais de 4.000 anos. Existem centenas de tipos de manga, cada um com seu próprio sabor, forma, tamanho e cor característicos.

Esta fruta não é apenas deliciosa, mas também possui um perfil nutricional impressionante. De fato, estudos relacionam a manga e seus nutrientes a vários benefícios para a saúde, como melhora da imunidade e saúde digestiva.

Confira, abaixo, os 4 principais benefícios da manga para a saúde:

Ajuda a prevenir diabetes

A manga fresca é relativamente rica em açúcar natural em comparação com outras do mesmo grupo. Você pode pensar que isso é algo preocupante para pessoas que vivem com problemas metabólicos como diabetes ou para aqueles que estão tentando limitar a ingestão de açúcar. No entanto, nenhuma evidência sugere que comer manga fresca leve ao diabetes ou não seja saudável para pessoas com essa condição.

De fato, muitos estudos até vincularam uma maior ingestão de frutas frescas a um menor risco de diabetes em geral. Além disso, um estudo descobriu que as pessoas que adicionaram 10 gramas de manga à dieta todos os dias, durante 12 semanas, experimentaram melhorias significativas nos níveis de açúcar no sangue.

Contém nutrientes que aumentam o sistema imunológico

A manga é uma boa fonte de nutrientes que aumentam o sistema imunológico – a vitamina A, presente nesta fruta, é essencial para que isso aconteça. Inclusive, a falta de consumo dessa vitamina está associada a um maior risco de infecções.

A manga também contém outros nutrientes que também podem apoiar a imunidade, incluindo: cobre, folato, vitamina E e vitaminas do grupo B.

Auxilia na saúde do coração

A manga contém nutrientes que sustentam um coração saudável, como magnésio e potássio, que ajudam a manter um fluxo sanguíneo saudável. O super antioxidante mangiferina, presente na manga, também demonstrou ser bom para a saúde do coração. Além disso, pode ajudar a diminuir os níveis sanguíneos de colesterol, triglicerídeos e ácidos graxos livres.

Pode melhorar a saúde digestiva

A manga tem várias qualidades que a tornam excelente para a saúde digestiva, como a presença de enzimas digestivas chamadas amilases – responsáveis por quebrar grandes moléculas de alimentos para que seu corpo possa absorvê-las facilmente. Além disso, como a manga contém muita água e fibras alimentares, ela pode ajudar com problemas digestivos, como constipação e diarreia.