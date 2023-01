4 destinos para se aventurar em uma viagem solo

Para quem quer praticar o amor-próprio e dedicar um tempo maior à própria companhia em 2023, não há melhor maneira do que em uma viagem solo. Cerca de 15%* dos viajantes brasileiros provavelmente viajarão sozinhos em sua próxima viagem. Com isso em mente, selecionamos cinco destinos que são altamente recomendados por viajantes da Booking.com** e perfeitos para quem deseja abraçar sua independência e explorar novos lugares por conta própria. As opções são infinitas e incluem férias de bem-estar, passeios por ilhas, mergulho com snorkel e estadias urbanas.

Viagem urbana em Liverpool, Reino Unido

Liverpool é um destino muito recomendado devido a seus habitantes simpáticos. Conhecida pelos Beatles, pelo estádio de futebol Anfield e pelo Rio Mersey, essa cidade animada está cheia de “scousers” (como são chamados os moradores locais) acolhedores e oferece atividades interessantes – um ambiente perfeito para viajantes individuais.

É possível visitar o vibrante Cavern Club, um antigo bar de jazz que se tornou o berço da música pop britânica e, para ter uma visão dos bastidores do Abbey Road Studios e fazer uma viagem no Yellow Submarine, uma dica é visitar a exibição The Beatles Story, dedicada à famosa banda de rock.

Além disso, o programa de revitalização urbana em andamento e a orla renovada da cidade estão transformando seu antigo centro em um dos destinos mais agradáveis e adaptados para ciclistas no norte da Inglaterra. O viajante pode pedalar pelos parques e mergulhar na herança cultural da cidade, que inclui seus muitos edifícios tombados e duas grandes catedrais, a antiga e a nova.

Mergulho com snorkel em Ko Ngai,Tailândia

Com praias de areia branca, águas cristalinas e palmeiras, o Ko Ngai é um destino ao longo da costa sul de Andaman, onde viajantes solo vão descobrir um fascinante mundo subaquático com vida marinha tropical. Rodeada por corais, essa pequena ilha densamente arborizada faz parte do Parque Nacional de Koh Lanta. O local é um paraíso secreto para quem quer curtir a praia na própria companhia, enquanto relaxa em uma rede e aproveita a água. Os recifes de coral ao longo da costa da ilha são um lugar perfeito para praticar mergulho com snorkel ou cilindro e observar as diferentes espécies de peixes.

Outras atividades famosas oferecidas na região incluem caiaque e stand-up paddle. Nesse destino fora dos circuitos habituais, onde não há estradas ou grandes lojas por perto, é possível desfrutar de passeios em um barco e conhecer as ilhas vizinhas de Koh Mook, com sua famosa Caverna Esmeralda, e Koh Kradan, com outros recifes de coral.

Retiro de yoga em Bad Füssing, Alemanha

Com 88%* dos viajantes brasileiros indicando que querem ter tempo para relaxar durante as férias, encontrar um refúgio relaxante para a mente e o corpo é uma ótima maneira de fazer uma viagem solo. Muito recomendada por viajantes da Booking.com para a prática de yoga, Bad Füssing é uma cidade termal famosa no distrito de Passau, na Baviera. É o lugar perfeito para as pessoas que viajam sozinhas em busca de uma pausa de bem-estar e relaxamento profundo em um ambiente idílico.

No local, é possível escolher entre uma ampla seleção de aulas de ioga e retiros disponíveis, incluindo práticas de yin e vinyasa, em níveis que vão do iniciante ao avançado. Uma dica é mergulhar os músculos nos banhos termais curativos pelos quais essa cidade é famosa e aproveitar os benefícios para a saúde que a água mineral quente proporciona. Ou, ainda, mexer o corpo durante um passeio a pé ao longo do Rio Inn em Passau, que percorre as vielas históricas da cidade romana de Passau, situada a um curto trajeto de carro.

Passeio pelas Yaeyama Islands, Japão

As remotas Yaeyama Islands são um paraíso escondido a sudoeste de Okinawa. Elas são famosas por suas lindas praias, pôr do sol e paisagens de cana-de-açúcar em tons de verde-claro. Com algumas das melhores selvas subtropicais e manguezais do país, as ilhas também oferecem o melhor mergulho com snorkel e cilindro do Japão.

Outra característica das Yaeyama Islands é a facilidade com que é possível explorá-las para descobrir sua diversidade. Serviços de balsa frequentes circulam entre a cidade de Ishigajo e as ilhas próximas, permitindo ao viajante visitar três ou quatro em uma viagem. Recomenda-se usar a ilha de Kohama como base e desfrutar de passeios bate e volta para as ilhas vizinhas de Taketomi e Ishigaki.

*Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada de maneira independente com 48.413 entrevistados em 31 mercados. Para participar dessa pesquisa, as pessoas deveriam ter 18 anos ou mais, terem viajado pelo menos uma vez a trabalho ou lazer nos últimos 12 meses e estarem planejando uma viagem em 2022. Além disso, deveriam ser responsáveis pela decisão ou estarem envolvidas no processo de tomada de decisão da viagem. A pesquisa foi feita on-line e ocorreu em janeiro de 2022.

**Dados de recomendação da Booking.com com base nos destinos mais recomendados e relevantes segundo viajantes globais para: pessoas hospitaleiras, natureza, bem-estar, comida de rua e retiro de yoga.