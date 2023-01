4 séries que falaram sobre a relação em família

É comum assistirmos filmes e séries que nos façam identificar com determinadas situações e até mesmo nos conectar com os personagens. Em séries sobre famílias, por exemplo, há uma identificação com os dramas narrados, os quais poderiam ter se passado com qualquer outra família (inclusive a nossa!).

Pensando nisso, compartilho 4 séries sobre a relação familiar:

Gilmore Girls

A história acompanha a vida de Lorelai Gilmore, uma mãe solteira que cria sua filha adolescente Rory, na cidade de Stars Hollow em Connecticut. As duas agem mais como amigas do que mãe e filha, uma relação que Lorelai não teve com sua própria mãe, Emily Gilmore, uma dama da alta sociedade.

Anne With a E

Essa trama começa a ser desenvolvida com a presença dos hóspedes que estão em Green Gables e rapidamente deixam seus planos claros: eles pretendem enganar toda a cidade de Avonlea com uma “febre do ouro”, mentindo sobre a existência da riqueza na cidade e coletando dinheiro de todos para começar a “mineração”.

Parenthood

A série conta a história dos Braverman, uma família que, como qualquer outra, enfrenta diversos problemas, mas sempre pode contar com o apoio de cada membro para superar os desafios. Sarah é uma mãe solteira com dois filhos adolescentes que decide voltar para sua cidade natal e ficar mais próxima de sua grande família.

Six Feet Under

Um olhar tragicômico sobre os membros de uma família disfuncional que gerencia uma Casa Funerária. Quando o filho pródigo, Nate (Peter Krause), não retorna à casa para as comemorações de final de ano, a família deve aprender a lidar com o próprio luto, enquanto decide como seguir em frente com o negócio da família.