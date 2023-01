As romãs são frutas redondas e vermelhas. Eles apresentam uma carne interna branca que é densamente embalada com sementes comestíveis suculentas e crocantes chamadas arils. Essa fruta pode ser mais conhecida pelo suco de cores vibrantes em que costumam ser usados, mas elas têm muito mais a oferecer.

Com o potencial de apoiar muitos aspectos da saúde, desde a imunidade até a saúde do cérebro, vale a pena adicionar romãs à sua rotina alimentar saudável.

Confira, abaixo, 5 benefícios do consumo de romã para a saúde:

Ajuda a manter a inflamação do corpo sob controle

A inflamação de curto prazo é uma resposta corporal normal a infecções e lesões. No entanto, a inflamação crônica pode ser um problema se não for tratada. Comer romãs pode ajudar a prevenir a inflamação crônica associada ao aumento do risco de doenças crônicas.

É uma grande aliada da saúde do coração

Há evidências de que frutas ricas em compostos polifenólicos, como a romã, podem beneficiar a saúde do coração. Estudos em tubo de ensaio descobriram que o extrato de romã pode reduzir o estresse oxidativo e a inflamação nas artérias, diminuir a pressão sanguínea e ajudar a combater a aterosclerose – acúmulo de placa nas artérias que pode levar a ataques cardíacos e derrames.

Auxilia na saúde urinária

Estudos descobriram que o extrato de romã pode ajudar a reduzir a formação de pedras nos rins, um benefício amplamente atribuído à sua atividade antioxidante. Além disso, pesquisas também mostraram que o extrato de romã pode ajudar a regular a concentração de oxalatos, cálcio e fosfatos no sangue, que são componentes comuns de cálculos renais.

Tem propriedades antimicrobianas

Os compostos de romã podem ajudar a combater microorganismos nocivos, como certos tipos de bactérias, fungos e leveduras. Estudos sugerem que eles podem proteger a saúde de sua boca, visando germes orais indesejados que podem se tornar problemáticos quando crescem demais – como aqueles que causam mau hálito e promovem cárie dentária.

Faz bem para o seu cérebro

As romãs contêm compostos chamados elagitaninos, que atuam como antioxidantes e reduzem a inflamação no corpo. Alguns estudos descobriram que os elagitaninos podem ajudar a proteger o cérebro do desenvolvimento da doença de Alzheimer e da doença de Parkinson, reduzindo o dano oxidativo e aumentando a sobrevivência das células cerebrais.