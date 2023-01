5 dicas para curtir a própria companhia

Por mais que a maioria das pessoas romantize o relacionamento a dois, muitas pessoas estão perdendo de vista o fato de que gostar de estar sozinho também traz felicidade abundante. Mesmo se você estiver em um relacionamento saudável com alguém, não deve sobrecarregar seu parceiro com a responsabilidade de sua felicidade, pois é provável que, com o passar do tempo, ele ou ela fique ocupado com outras responsabilidades.

Por outro lado, se você é solteiro, seu status de relacionamento não deve fazer você se sentir sozinho ou deprimido. Em vez disso, você deve aprender a usar esse tempo sozinho a seu favor para se apaixonar por si mesmo e fazer as coisas que ama. Sim, aprender a gostar de ficar sozinho é uma parte importante do desenvolvimento da sua personalidade.

Com isso em mente, compartilho abaixo 5 dicas para gostar de ficar sozinho e se tornar seu melhor amigo:

Crie hobbies

Um tempo sozinho é a oportunidade perfeita para construir hobbies e marcar itens da sua lista de coisas que deseja fazer. Tente pintar, cozinhar ou nadar. Existem inúmeras oportunidades esperando por você lá fora. Você só precisa de tempo para persegui-las.

Concentre-se em entender a si mesmo

Você deve tentar se conhecer melhor nesse tempo sozinho. Entenda o que te motiva, quais são seus pontos fortes e fracos. Quando você se conhece, é capaz de viver uma vida muito mais plena e feliz.

Busque crescimento em todos os aspectos de sua vida

Desenvolva uma mentalidade de crescimento, tornando-se consciente do fato de que você sempre pode melhorar e aprimorar suas habilidades. Esse tempo sozinho pode ser perfeito para aprender, desaprender e reaprender novas crenças, novas perspectivas e padrões de pensamento.

Esteja presente em todos os momentos

Se você está pensando em ler, cozinhar ou pintar, use sua energia para fazer as coisas com muita atenção. Comece a praticar a atenção plena nas atividades que você realiza. Dessa forma, isso se tornará uma parte natural da sua vida e você ficará naturalmente presente no momento. A atenção plena é a chave para manter a calma e permanecer centrado em meio a todo o caos e barulho ao seu redor.

É normal sentir-se sozinho às vezes

Algumas pessoas temem ficar sozinhas, pois acham que é mentalmente desgastante. O mundo nos fez acreditar que o estágio mais ideal da vida é quando estamos com alguém ou em qualquer empresa. A maioria das pessoas não sabe como aproveitar a solidão e tirar o máximo proveito disso. Se você também se sente assim, é sua hora de mudar esse cenário!