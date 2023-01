5 dicas para curtir um verão refrescante em Monte Verde

Apesar de ser conhecida por sua temporada de inverno, com temperaturas bastante baixas, a região de Monte Verde também proporciona um roteiro de verão cheio de atrativos, tanto naturais, quanto culturais.

Nessa época do ano, a vila recebe um fluxo menor de turistas permitindo aos visitantes curtirem de maneira mais tranquila, com valores mais acessíveis e sem aglomeração as atrações da estância climática mineira mais famosa.

A seguir, listamos cinco dicas imperdíveis para quem pretende passar a temporada de janeiro por lá. Confira:

Passeios na natureza

A natureza da Serra da Mantiqueira é um convite para aproveitar o verão explorando as trilhas do Parque Verner Grimberg, que levam a pontos como a Pedra Redonda, o Chapéu do Bispo e o Pico do Selado.

Outras dicas para curtir os entornos são: a Fazenda Radical, que conta com atividades como passeio de quadriciclo, tirolesa, arco e flecha e falcoaria; e o Parque Oschin, com 45 mil metros quadrados incluindo playgrounds, lago e pequenas trilhas.

Aventuras congelantes

Monte Verde conta com opções para quem não dispensa o clima frio mesmo nas estações mais quentes do ano, tais como: o IceBar, que oferece uma experiência a -15ºC com direito a drinks e música em meio à esculturas de gelo, e a pista de patinação, considerada uma das maiores do Brasil, com 200 metros quadrados de gelo.

Rica gastronomia

Monte Verde possui um roteiro gastronômico bastante diversificado, com bares e restaurantes que oferecem desde o típico e farto cardápio mineiro até os famosos festivais de fondues, massas e delícias alemãs.

Avenida Monte Verde

Reunindo as principais opções gastronômicas e de compras do distrito mineiro, a Avenida Monte Verde é cenário do roteiro tanto durante o dia, quanto à noite.