5 motivos para conhecer o exuberante parque de Torres del Paine, na Patagônia Chilena

Um dos parques nacionais mais visitados do mundo e já considerado a oitava maravilha do mundo, o Parque Nacional Torres del Paine merece todo o reconhecimento que recebe pela sua beleza. Com paisagens exuberantes e diferentes trilhas, ele é um dos destinos mais procurados pelos amantes de trekking, mas também por quem busca contemplação e reconexão com a natureza. A paisagem do local é realmente de tirar o fôlego, com geleiras, lagos, colinas, vegetação e animais nativos, como os guanacos.

Localizado na região da Patagônia, no extremo sul do Chile, Torres del Paine é uma das principais reservas da América do Sul. O parque foi criado no início da década de 1960 e conta com mais de 240 mil hectares de área preservada. Cerca de 250 mil visitantes são recebidos todos os anos, o que faz dele um dos parques mais visitados do mundo.

Para apresentar o destino, Juliano Sant’Ana, CEO da Target Ecoturismo e Aventura, compartilha cinco motivos para conhecer o local:

Paisagens surreais, incríveis, de tirar o fôlego e de emocionar

Sabe aqueles quebra-cabeças gigantes, com 10 mil peças ou mais? Geralmente eles têm imagens de lugares incríveis da natureza, com contrastes de cores entre florestas, flores, montanhas e neve. Torres del Paine é um desses lugares. O parque é recheado de geleiras e lagos com tonalidades de azul e verde esmeralda, mudando de cor se o dia está mais ensolarado ou acinzentado. As florestas e vegetações também têm suas cores alteradas, chegando ao ápice visual entre fim de março e abril. Possui fauna ativa, viva e encantadora, destacando os condores, guanacos, zorros e pumas.

É um dos 10 parques nacionais mais visitados do mundo

Cerca de 250 mil pessoas visitam Torres del Paine por temporada, que tem como melhores épocas os meses de outubro a abril. Aproximadamente 60% do público é de estrangeiros, mas o Brasil, que ainda vive um despertar sobre turismo de natureza, representa apenas 3% desses visitantes, mesmo estando tão próximo do Chile.

Um clássico destino de trekking no mundo

Além dos incríveis atrativos naturais, um dos principais motivos para tanto desejo de visitação são as trilhas bem sinalizadas, preparadas e estruturadas para a prática do trekking e hiking – atividades de caminhadas por um ou mais dias. Existem dois circuitos que despertam a atenção, especialmente dos europeus, que culturalmente já têm o hábito de caminhar. O Circuito “O”, com 145km realizados em oito dias, e o Circuito “W”, com aproximadamente 75km em quatro ou cinco dias de caminhadas.

Estrutura, conforto e segurança: viabilidade para todos os perfis de turistas

Os motivos vão se acumulando, mas o que viabiliza o acesso ao parque pelos mais variados perfis de turistas são as estruturas de hospitalidade e a organização quanto à sinalização, informação e gestão do local. Para os que curtem as caminhadas, refúgios e campings aparecem como opções para pernoites – estruturados com os equipamentos necessários, bem como roupa de cama, vestuário, alimentação, entre outros serviços. Para os que curtem contemplar e fazer passeios curtos, hotéis de luxo com sistema all inclusive, proporcionam experiências exclusivas com o máximo de qualidade de atendimento.

Luxo, exclusividade e conforto para experiências únicas

A visão chilena de parque nacional é de acesso, compartilhamento e conservação. Torres del Paine promove a visitação de turistas, com empresas receptivas que mantêm intensa responsabilidade de conservação do meio ambiente. Com esses compromissos, além das opções de refúgios e acampamentos, cinco empresas de hospedagens recebem seus clientes em hotéis super estruturados, oferecendo versões com perfil de estâncias (estilo fazendas), até as mais modernas em arquitetura e serviços. Todos em sistema All Inclusive (tudo incluso), oferecendo a esse perfil de turista atendimento exclusivo, que inclui desde transfers a partir do aeroporto mais próximo, até alta gastronomia e atividades outdoor guiadas, para viver o parque em sua essência.