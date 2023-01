5 motivos para passar as férias em Campos do Jordão

O clima de recomeço, os recessos e as férias escolares, pedem bons passeios para que retornemos à vida profissional com o pé direito, revigorados, cheios de energia e com boas histórias para contar. Em família, casal ou mesmo sozinhos, o importante é planejarmos o merecido descanso e adequarmos os passeios às nossas preferências, sejam elas de descanso, entretenimento, aventuras, gastronomia, entre outras.

A apenas 182 km da capital paulista, Campos do Jordão é uma ótima opção para as férias de verão. A cidade possui clima ameno e surpreende os turistas com as inúmeras atrações disponíveis e hospedagens luxuosas para todas as idades e estilos.

Confira 5 motivos para escolher o município nas férias:

1 – Clima agradável

Com clima ameno durante o ano todo, a cidade é perfeita para quem não curte o calor intenso que faz no país nesta época do ano. Isto porque o município se encontra a mais de 1,6 mil metros acima do nível do mar, o que faz com que as temperaturas sejam mais baixas do que a média nacional.

2 – Atividades saudáveis e ao ar livre

Ideal para quem busca ecoturismo, a região conta com vários parques, florestas e lagos. Nestes locais, são muito comuns as práticas de bike, trekking, cavalgada, arvorismo, escalada, trilhas e birdwatching. Sem contar com as paisagens exuberantes que envolvem o destino, em meio a montanhas e muita natureza.

3 – Passeios para a família toda

Acolhedora, a cidade de Campos do Jordão proporciona passeios para todas as idades e possibilita muita diversão em família. No Tarundu, por exemplo, além do contato com a natureza, os visitantes se deparam com atrações como tirolesa, arco e flecha, air games, orbit ball, paintball, bungee trampolim e a famosa boia cross, que é sensação entre crianças e adultos. Para quem prefere um passeio um pouco mais tranquilo, o parque dispõe de atividades como mini golf ou um belo passeio de charrete.

4 – Deslocamento

Para quem sai da capital paulista, a viagem até Campos do Jordão dura praticamente duas horas e isso não muda nas férias de verão. Contra fluxo, a cidade foge dos engarrafamentos comuns que assombram os turistas no começo do ano e permite que o passeio seja tranquilo, longe das grandes aglomerações habituais. Já para quem vai de avião, o aeroporto de São José dos Campos é bem pertinho da cidade e recebe voos domésticos.

5 – Atrações para longos períodos

Para quem pretende dar uma esticadinha, a cidade tem programação para uma semana inteira e ainda não é o suficiente. Locais como Morro do Elefante, Teleférico de Campos, Chocolate Araucária (com passeio guiado pela fábrica), Palácio Boa Vista, Estação de Trem, Museu Felícia Leirner e Auditório Cláudio Santoro, são paradas obrigatórias para quem visita a cidade.