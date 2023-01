5 pontos gastronômicos para conhecer na Ilha de Madeira

As refeições são parte importante de qualquer viagem, pois fazem com que os turistas conheçam melhor o destino e a sua cultura. Na Ilha da Madeira, arquipélago português em meio ao Oceano Atlântico, a enogastronomia é um atrativo à parte e sempre encanta os viajantes que buscam por sabores típicos.

O destino conta com um dos vinhos mais famosos do mundo, o vinho Madeira, e a deliciosa culinária é servida em diversos restaurantes da ilha, seja em pequenos empreendimentos familiares ou em elegantes restaurantes de alta gastronomia, que dão um toque moderno à cozinha tradicional.

Para ir ao encontro destes sabores, basta o visitante fazer um passeio pelos vários pontos da ilha e provar suas iguarias. Confira nove destinos e o que provar em cada um deles.

Arroz de lapas, em Porto Moniz

Apesar de popular por toda a ilha, foi na vila de Porto Moniz que o prato tradicional teve origem. Depois de lavadas e escovadas, as lapas são cozidas e servidas com tomate, cebola e salsa picada. O vinho Madeira é adicionado ao cozimento do arroz, conferindo-lhe uma identidade única.

Licores, no Curral das Freiras

Dois licores típicos desta região estão em destaque: o licor de castanha e a célebre ginja (fruto semelhante à cereja). A ginjinha é uma bebida obtida a partir da fermentação alcoólica da ginja. Os licores de eucalipto e noz também são muito apreciados entre os visitantes.

Espetada, na Câmara de Lobos

A espetada é uma especialidade da Madeira e típica da Câmara de Lobos. A simplicidade do tempero e o preparo fácil tornam este prato muito popular. Consiste em pequenos cubos de carne de vaca, temperados com folhas de louro, sal e alho, distribuídos em um espeto e grelhados na brasa. O prato acompanha bolo de caco, batata frita, milho frito e salada.

Bife de atum, em Machico

O prato é bem típico por toda ilha, mas em Machico conquista os apreciadores da boa gastronomia. O atum é cortado em bifes, temperado com sal e marinado com vinagre, azeite, alho, orégano e pimenta, criando o famoso molho vilão. Para acompanhar, basta cozinhar farinha de milho em azeite, misturar alho, segurelha (especiaria), couve picada e, depois, cortar em cubos e fritar para dourar.

Lapas grelhadas, em Caniçal

As lapas são uma típica entrada da Madeira. Servidas quentes, as lapas são colocadas na frigideira de ferro com a concha para baixo e temperadas com manteiga, alho e sal. Depois de prontas, são regadas com limão. As lapas são comuns na região, encontradas em cavidades rochosas e poças.