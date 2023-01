6 frutas poderosas para incluir no plano alimentar

Consumir frutas é uma das maneiras mais saborosas e divertidas de acrescentar vitaminas, fibras e minerais na alimentação. Pensando nisso, o Pão de Açúcar compartilhou 6 frutas poderosas para você adicionar nas suas refeições. Confira, abaixo, quais são elas:

Maçã

A maçã é uma fruta popular no cardápio do brasileiro — com características muito interessantes para o sistema digestivo e nossa saúde como um todo. Rica em água, antioxidantes e vitaminas, ela também é uma boa fonte de fibras alimentares, ajudando a controlar o funcionamento intestinal, o nível de glicose no sangue e também o de colesterol. Ela pode ser consumida isoladamente ou em receitas de saladas, saladas de frutas, doces e sucos!

Pêra

A pera, assim como a maçã, é uma fruta popular no nosso cardápio, também com boa participação na regulação do sistema intestinal e nos níveis de glicose e gordura no sangue.

Ingerir uma pera por dia também ajuda a aumentar o consumo de vitaminas A e C, além de minerais como o potássio e o fósforo. Ela pode ser consumida isoladamente, portanto, também vai muito bem quando preparada assada ou cozida, acompanhando saladas e frios.

Morango

Fruta cítrica e adocicada, o morango é uma das frutas poderosas favoritas de muitas pessoas. Além da baixa caloria, essa frutinha conta com características importantes para a nossa saúde, como a alta concentração de antioxidantes em sua composição. Os antioxidantes ajudam a cicatrizar ferimentos, melhoram a circulação do sangue, protegem as células da ação de radicais livres e até aumentam a absorção de ferro.

Ameixa

A ameixa é uma fruta muito conhecida por seus poderes laxativos e também por sua capacidade de ajudar a melhorar o funcionamento do coração. Além disso, a ameixa é rica em vitaminas como A, C, K, complexo B e minerais como o cálcio, ferro e zinco. É possível consumir a ameixa isoladamente, na forma de sucos, como petisco (quando desidratada) e em vitaminas ou saladas de frutas.

Amora

A amora faz parte do grupo das “berries”, como são chamadas as frutas que se desenvolvem em pequenas árvores que parecem arbustos. Ela, além de saborosa, conta com várias propriedades importantes para a saúde. É anti-inflamatória e antioxidante, além de diurética e bastante nutritiva. Você pode consumir a amora fresca, mas também na forma de sucos, sobremesas e geleias.

Laranja

A laranja é a fonte mais famosa de vitamina C da nossa alimentação. Além de super suculenta e saborosa, ela é rica nesse antioxidante natural, em energia e também em vitamina A (que é essencial para os olhos). Outra importante característica dela para a nossa saúde é a sua concentração de fibras alimentares, que ajuda a regular o funcionamento do intestino. Para consumir a fibra da laranja, entretanto, é preciso consumir a sua parte branca e não apenas a sua polpa.