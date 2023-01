6 lugares para visitar no bairro da Liberdade, em São Paulo

As férias de janeiro são a oportunidade perfeita para turistar por São Paulo. Seja os turistas de outros estados que elegem a capital paulista como destino da temporada, ou mesmo os paulistas e paulistanos que aproveitam o período para desbravar o que a cidade tem de melhor, o que não faltam são opções de roteiros.

Porém, independente do planejamento feito, um bairro é unanimidade entre os visitantes: a Liberdade. Abrigando a maior comunidade japonesa fora do Japão, a região, no centro de São Paulo, integra arquitetura, cultura e gastronomia tradicionais. Além de uma infinidade de atrativos para todos os tipos de turistas.

A seguir, confira dez lugares imperdíveis para visitar nas ruas da Liberdade, indicados pelo Hotel Nikkey Palace:

Museu Histórico da Imigração Japonesa

Com 97 mil itens, o museu tem o maior acervo relacionado à história da imigração japonesa no Brasil. São documentos, fotos, jornais, livros, revistas, vestimentas, quadros e outras peças que contam, de forma didática, a trajetória dos imigrantes japoneses em todos os períodos, desde a chegada do primeiro navio em território brasileiro, passando pela Segunda Guerra Mundial até a atualidade.

Fundado em 1978, o Museu Histórico da Imigração Japonesa ocupa o 7º, 8º e 9º andar do Edifício Bunkyo (Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e da Assistência Social).

Feirinha da Liberdade

Originalmente chamada de Feira de Arte, Artesanato e Cultura da Liberdade, a feirinha é um dos principais atrativos procurados pelos milhares de visitantes que passam pelo bairro, principalmente aos finais de semana. As barracas oferecem opções de comida como yakisoba, espetinhos de camarão e polvo, guioza e tempurá, e artesanatos como bonsais, fontes e lanternas típicas.

Em janeiro de 2023, a Feirinha da Liberdade tem funcionamento normal, ou seja, aos sábados e domingos, das 9h às 18h.

Jardim Oriental

O Jardim Oriental é um pequeno refúgio de tranquilidade em meio à agitação das ruas da Liberdade. Situado bem no meio do burburinho, na rua Galvão Bueno, o pequeno espaço conta com um lago com carpas, vegetação e paisagismo típicos japoneses.

O espaço funciona todos os dias das 10h às 16h e é uma parada obrigatória para fotos.

Templo Busshinji

Fundado em 1955, o templo faz parte da Comunidade Budista Sto Zen da América do Sul. Espaço de espiritualidade e tranquilidade, o Busshinji tem visitação com meditações guiadas, além de cerimônias abertas ao público. A arquitetura tradicional dos templos budistas pode ser observada ali em locais como: Sala do Buda, dos Fundadores, das Plaquetas Memoriais e de Zazen, Salão de Chá e alojamentos.

O Templo Busshinji funciona de segunda a domingo, a partir das 6h15.

Karaokês

Cantar em karaokês é um dos hobbys mais conhecidos dos japoneses no mundo inteiro. E em uma comunidade tão forte como a do bairro da Liberdade, é impossível falar em diversão sem citar os típicos estabelecimentos com salas – reservadas ou não – para soltar a voz. Entre os destaques da região estão: o Karaokê Box Kampai, o Karaokê kaze e o Tequila’s Karaokê.

Restaurantes

A gastronomia, é claro, é um dos pontos altos do bairro. Com tantas influências não só japonesas, como também chinesas, coreanas, tailandesas, filipinas, e de diversos outros lugares, um roteiro pela Liberdade pode render uma verdadeira volta ao mundo pelo paladar. Além das opções já citadas na feirinha, há restaurantes que oferecem pratos tradicionais e outros revisitados, além de cafeterias, docerias e lojinhas de outras guloseimas.