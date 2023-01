6 sinais de que seu gato é apaixonado por você

Como pais de gatos, fazemos de tudo pelo bem-estar de nossos bebês peludos. Nós recolhemos o cocô deles, pagamos as contas do veterinário e compartilhamos nossas camas. Mas, será que os gatos sentem o mesmo por nós?

Spoiler: Sim! Se você der ao seu gato o cuidado que ele merece, ele definitivamente o amará de volta – e talvez até demonstrar isso de uma maneira bem engraçada.

Confira, abaixo, 10 sinais de que seu gato te ama:

Está sempre ao seu lado

Se o seu gato gosta de ficar no mesmo cômodo que você (mesmo que de longe), isso significa que estar no mesmo espaço que você é suficiente para enchê-los de amor. Portanto, não fique triste se seu gatinho não gosta de ficar no seu colo 24 horas por dia.

Ronrona quando está por perto

Um sinal clássico de contentamento e felicidade do gato é o ronronar. Quando seu gato faz uma performance vocal perfeita, é sinal de que ele confia em você. Isso também significa que eles se sentem relaxados e felizes em seu ambiente.

Traz pequenos ‘presentes’

Nada diz “eu te amo” como um rato morto na sua porta, certo? Embora roedores e pássaros assassinados provavelmente não estejam no topo da sua lista de desejos, há uma razão pela qual seu gato continua trazendo para você esses presentes medonhos – eles são caçadores naturais. Muitos gatinhos exibem suas habilidades de matar como uma oferta de amor para sua família humana.

Pisca os olhos suavemente quando te vê

Também conhecido como beijo de gatinho, o piscar suave é um dos exemplos mais adoráveis ​​de carinho felino. Estudos mostram que esse comportamento ajuda seu gato a se comunicar. Quando um gato pisca lentamente, ele mantém os olhos fechados por mais tempo do que o normal. Isso sinaliza a confiança deles em você para mantê-los seguros enquanto estão mais vulneráveis.

Faz ‘pãozinho’ na sua barriga

Sabe aquela velha expressão amor é dor? Bem, quando seu gato arranha (aka amassa) em seu colo, rosto ou braços, eles podem estar apenas dizendo o quanto eles se importam. Por mais doloroso que seja, amassar é um sinal instintivo de conforto para o seu gato e decorre de quando suas mães os alimentavam na infância. Então, da próxima vez que seu gato afundar as garras em suas coxas, não fique bravo. Tente aparar as garras do seu gato ou colocar um cobertor entre vocês.

Te dá um banho de gato

Os gatos cuidam uns dos outros para reforçar um vínculo social e como sinal de afeto, então por que seria diferente quando se trata de seu humano? Parte desse comportamento vem da infância, quando a mãe do seu gato os lambia e cuidava deles. Lamber as mãos também pode ser um sinal de que eles estão curiosos sobre o lanche que você estava comendo.