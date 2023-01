7 óleos essenciais que ajudam a prevenir alergias 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 35% da população brasileira têm algum tipo de alergia, sendo a rinite alérgica uma das mais recorrentes do mundo, representando 25% do total de casos. Os números de casos de pacientes alérgicos seguem uma tendência de alta, principalmente no período de inverno.

Os óleos essenciais estão entre os remédios naturais mais populares para as alergias. Esses líquidos aromáticos concentrados são destilados de plantas e têm sido usados ​​terapeuticamente por séculos.

Confira, abaixo, 7 óleos essenciais para a prevenção de alergias:

Hortelã

Um estudo de 2010, descobriu que o óleo de hortelã-pimenta tem um efeito relaxante no músculo liso, o que ajuda a reduzir as contrações que causam tosse. De acordo com outras pesquisas, o óleo também pode ajudar a tratar a ansiedade e a fadiga mental, sintomas frequentemente experimentados por quem sofre de alergias.

Frankincense

O incenso é outro óleo que reduz a atividade inflamatória no corpo. Um estudo relata que o incenso apresenta efeitos anti-inflamatórios na bronquite, que causa inflamação das vias aéreas e infecções sinusais. Também pode ser benéfico para pessoas com asma.

Eucalipto

Estudos sugerem que o uso de uma mistura de óleos, incluindo eucalipto, para infecções do trato respiratório superior leva a uma melhora significativa e imediata dos sintomas. Os participantes relataram uma redução na rouquidão, tosse e dor de garganta. A mistura de óleos essenciais usada no estudo continha Eucalyptus citriodora, Eucalyptus globulus, hortelã-pimenta, orégano sírio e alecrim.

Limão

Em um estudo, descobriu-se que um spray nasal à base de limão ajudou no tratamento da rinite alérgica perene e sazonal. O óleo essencial de limão também pode inibir a atividade bacteriana. Mas, atenção: não é recomendado aplicar óleos essenciais à base de frutas cítricas na pele antes da exposição ao sol. Esses óleos podem tornar a pele mais sensível à luz solar, aumentando o risco de bolhas ou queimaduras prejudiciais.

Lavanda

A lavanda suprime naturalmente a inflamação, inibe a ansiedade e estimula o sono profundo, o que pode beneficiar pessoas com alergias. A lavanda é uma opção especialmente boa para alergias de pele, pois é suave para a pele e acalma a irritação, com pesquisas indicando que acelera a cicatrização. O óleo pode ser aplicado diretamente na pele ou adicionado a banhos, loções e outros produtos para a pele.

Óleo da árvore do chá

O óleo da árvore do chá tem propriedades antifúngicas, antivirais e antibacterianas comprovadas e pode ser adequado para algumas alergias de pele. Também reduz a inflamação, com pesquisas constatando que quando aplicado topicamente é capaz de diminuir significativamente o inchaço da inflamação da pele. Deve-se ressaltar que o óleo da árvore do chá pode induzir dermatite alérgica de contato em algumas pessoas. Além disso, o óleo só deve ser usado topicamente e não deve ser ingerido.

Óleo de camomila

Em uma revisão das propriedades do óleo de camomila, foi relatado que a camomila é um antiinflamatório eficaz que pode ser usado para tratar problemas de pele, inflamação das membranas mucosas e sintomas de sinusite. Também pode aliviar a coceira e o inchaço associados ao eczema quando misturado com um óleo transportador e aplicado topicamente.