A Grande Guerra (que não queremos)

Quais serão a extensão dos danos na economia mundial e a duração da guerra Russo-Ucraniana? Quem o souber, pode se tornar o próximo milionário. O conflito já dura 11 meses, sem qualquer aceno real de armistício. É verdade que o Kremlin afirma desejar a paz, mas os movimentos de suas tropas destoam da retórica.

Imaginava-se, como de fato aconteceu, que a guerra daria uma trégua durante o rigoroso inverno que cai sobre aquela região da Europa. Na história, dois grandes exércitos sucumbiram em razão da perda da moral das tropas pelas baixas temperaturas e pela escassez de comida. Napoleão Bonaparte e Adolf Hitler viram, cada um a seu tempo, o triunfo russo após as tentativas malsucedidas de conquistar Moscou. Na guerra atual, porém, a ofensiva é da Rússia, a que mais sofreu com as condições climáticas acima citadas.

Duas eram as preocupações quando os combates tiveram início: comida e energia. É que a Ucrânia é a maior exportadora de grãos do Velho Continente, ao passo que a Rússia, a maior exportadora de petróleo e gás natural. Temia-se, portanto, o desabastecimento mundial desses produtos no mercado internacional. Acordos mediados pela Organização das Nações Unidas e Turquia garantiram o escoamento da safra de trigo da Ucrânia, ao mesmo tempo em que a Rússia não suspendeu, como se previa, o fornecimento de suas commodities energéticas para os países industrializados a Europa ocidental, como Inglaterra, Alemanha e França.

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) agora se vê entre a cruz e a espada. Não pode permitir que a Russa vença a guerra “de lavada”, mas não pode prover a Ucrânia de armamentos que lhe permitam vencer o conflito. Em doses homeopáticas, Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha enviam arsenal aos ucranianos apenas para resistirem aos russos. Se essa ajuda tiver o condão de virar o jogo, não se sabe o que Vladimir Putin poderá tentar, quiçá o emprego de armas nucleares. Daí, as consequências da guerra se tornariam inadministráveis.

Assim, Rússia e Ucrânia guerrearão até quando não se sabe ao certo. Quanto mais dura o conflito, no entanto, maior é a chance de vermos, em nossa geração, o desenrolar de uma Grande Guerra, como foram as Primeira e Secunda Guerras Mundiais. Tomara que isto não suceda, mas que venha logo a paz.