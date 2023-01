Os presidentes Lula e Alberto Fernández, do Brasil e da Argentina, respectivamente, prometeram envidar esforços para a criação de uma moeda comum para pagamentos das transações comerciais e financeiras entre os dois países, o “Sur”, ou “Sul” em espanhol.

A rigor, o projeto existe desde 2011 e não são seus autores os governos brasileiro ou argentino, senão o resultado de uma demanda dos importadores de ambos os países. Esse novo mecanismo de pagamento nas transações alfandegárias tem o objetivo de diminuir a dependência do dólar americano, moeda atualmente utilizada nas liquidações monetárias internacionais, e revigorar o comércio entre as duas maiores economias da América do Sul.

A nova moeda não substituirá o Real ou o Peso Argentino. Nos comércios internos, nós e os “hermanos” continuaremos a utilizar nossas moedas corrente nacionais. Quando, no entanto, houver compra e venda para importação/exportação, o Sur será empregado para liquidar as operações. Na prática, nós que não participamos do comércio exterior pouco sentiremos com a criação desta nova unidade monetária, assim como não sentimos, imediatamente, as flutuações do dólar, senão quando os preços são afetados por elas na gôndola dos supermercados.

O projeto para a criação do Sur é, portanto, muito diferente do que aconteceu com o Euro, que acabou por substituir as moedas nacionais, e deve levar anos para ser implementado. Mesmo na Europa, composta por países de economia mais robusta e madura, a implantação da moeda comum demorou décadas para ser feita, e não em todos os países. O Reino Unido, por exemplo, conservou a Libra Esterlina como moeda corrente. Assim, não espere o Sur para logo.

Acredito que o nome “Sur” foi muito adequadamente escolhido. Além de “Sul” em espanhol, a palavra possui outro significado em hebraico: “Muro” (שור). De fato, uma muralha de impossibilidades ainda seguram sua criação. Em primeiro lugar, as diferenças enormes entre as economias brasileira e argentina, não só em tamanho (o PIB do Brasil é praticamente 3 vezes maior que o argentino), mas em diversidade (na Argentina, o setor agropecuário responde a metade de tudo que é exportado pelo país) e solidez (a relação dívida x PIB na Argentina é muito pior por lá que no Brasil).

Além dessas questões econômicas, a realidade política atual da América do Sul não garante estabilidade suficiente para uma implementação dessa envergadura. Direita e esquerda estão cada vez mais extremadas no continente e essa briga de cachorro louco não leva em consideração o que é melhor para os países quando da apresentação de uma proposta, senão quem a propôs: se foi um governo da esquerda, todos os da direita se levantam contra, e vice e versa. Em um ambiente assim, não é possível realizar-se mudanças reais.

Espero que essa muralha seja transposta e que possamos aprimorar nossos negócios com os hermanos. É bom para a Argentina e para o Brasil também.