A tal da projeção

O marido se senta à mesa do café e, pela janela, observa a vizinha estendendo seus lençóis no varal. “Alguém precisa dizer a ela que os lençóis não estão limpos”, comenta com a esposa. Na manhã seguinte, a mesma cena. “Que mulher porca!”, afirma. “Alguém precisa lhe dizer que seus lençóis continuam sujos!”. Na terceira manhã consecutiva, ao observar os mesmos tecidos sujos, decide: “Acho que vou até lá dizer a ela que os lençóis estão sujos, ora!”

No dia imediato, ele se senta à mesa e nota que os lençóis da vizinha, antes tão imundos, agora estão branquíssimos, alvos mesmo, e afirma: “Afinal alguém de bom senso foi até lá e chamou a atenção de nossa vizinha!”. Ao que lhe responde a esposa: “Não, meu bem, eu limpei a nossa vidraça!”.

O homem enxergava nos lençóis da vizinha a sujeira que estava nele mesmo. É o que, em psicologia, convencionou-se chamar de “projeção” ou “projeção emocional”: enxerga-se no outro aquilo que está, de fato, naquele que observa, e que ele odeia em si. Já mencionei aqui que “quanto mais Paulo fala de Pedro, mais sei de Paulo que de Pedro”. Em outras palavras, descrevemos o mundo que existe para nós, e dentro de nós. No caso da projeção, há uma armadilha a mais: projetamos no outro aquilo que odiamos em nós mesmos.

Alguém (por convicção religiosa, ou concepção moral própria, ou aceitação da construção social, etc.) odeia ser atraído sexualmente por uma pessoa do mesmo sexo. Quando ele identifica um homossexual, agride-o moral e fisicamente até. Não há qualquer justificativa plausível para a homofobia. Por que a escolha ou orientação sexual de alguém pode incomodar a outro? É por causa da projeção! Todos os que atacam a comunidade LGBTQIA+ têm, no fundo, o enorme ódio de também serem homossexuais, e descontam essa raiva no outro.

O mesmo se dá com respeito às mulheres. Por que um marido exerce violência contra sua companheira, contra a mulher que dorme a seu lado e que com ele divide a vida? Não faz qualquer sentido! Na verdade, todo homem que bate em mulher tem, para mim, questões de identidade de gênero não resolvidas. Ele agride a mulher porque queria ser mulher e não o é, e a odeia por isso. Essa é a projeção!

No caso do conto do início desse texto (que não é de minha autoria, diga-se de passagem), o marido que observa os lençóis “sujos” da vizinha tem nome: Kaká, o ex-futebolista, último brasileiro a ser escolhido como o melhor jogador do mundo pela FIFA, em 2007. Em recente entrevista ao canal inglês InSports, Kaká afirmou que os brasileiros não respeitam seus craques e ídolos. Disse que Ronaldo Nazário, por exemplo, quando é visto na Europa, ouve-se “ual!”. Já no Brasil, “…é só um mais um gordo andando pela rua”. Kaká, ao descrever tal comportamento do torcedor brasileiro, sem o saber, descrevia o seu próprio. Adivinha quem não foi ao velório de Pelé para se despedir do maior craque e ídolo da história do futebol mundial: ele mesmo, Kaká; e companhia limitada.

Ao contrário do que afirmou o ex-jogador, porém, mais de 210 mil torcedores brasileiros compareceram para homenagear o Rei. Nas redes sociais, Kaká está sendo “moído” pelos internautas e tem se mantido em silêncio. Acho que está em momento de reflexão e pode mesmo, com isto, arrepender-se e ser melhor. Não lhe critico porque, em algum momento, pego-me também em maledicência. A partir de hoje, porém, cuidarei mais acuradamente disto para que minhas críticas não sejam, na verdade, só a revelação daquilo que em mim odeio e que projeto no outro.