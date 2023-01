Acidente mata vendedor e ex-servidor da Câmara

Um gravíssimo acidente tirou a vida de duas pessoas na MT-060, no Trevo de Livramento. Os motoristas dos dois veículos envolvidos foram as vítimas fatais da colisão. Eles foram identificados como sendo o prestador de serviço Mauri Almeida de 29 anos, que dirigia um Toyota Corolla, e o empresário e ex-servidor da Câmara Municipal de Cuiabá, Mário Marcio Amorim, que dirigia um Chevrolet Prisma.

Segundo as informações, Mauri trabalhava com serviços de proteção veicular e estaria retornando de Livramento após atender um cliente. Mário seguia para Livramento para ver o filho, que estava doente. Ele já ocupou um cargo de servidor comissionado no Legislativo Cuiabano entre abril de 2015 até dezembro de 2016, quando foi exonerado da função.

Os veículos bateram de frente. Com a batida, as vítimas ficaram presas entre às ferragens. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para desencarcerá-los, porém eles não resistiram e morreram.

Equipes da Polícia Civil, Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Instituto Médico Legal (IML) também atenderam a ocorrência. As circunstância serão investigadas.

CÂMARA LAMENTA

Por meio de nota, a Câmara de Cuiabá lamentou a perda de Mário Marcio:

Com muito pesar o Presidente da Câmara, Chico 2000 (PL), os vereadores e servidores do legislativo receberam a informação do falecimento de Mário Marcio Amorim, vítima de um acidente, na BR 070, trevo de acesso a Livramento.

Mário era filho Marcio Theodoro de Amorim e Dorvaci Rodrigues de Oliveira Amorim, ambos servidores aposentados da Câmara. Ele era proprietário da lanchonete que funciona na Associação dos Servidores da Câmara Municipal (Ascamuc).

“Foi uma morte prematura, estamos todos consternados com a partida do Mário, uma pessoa querida por todos”, lamenta o presidente da Câmara

O acidente aconteceu no início da tarde, em breve repassaremos informações referentes ao velório e local do sepultamento