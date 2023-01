Acidentes no campo afetam o fornecimento de energia de 64,5 mil imóveis em 2022

O início da colheita da soja em Mato Grosso mostra também a importância da prevenção contra acidentes durante a operação. O estado é o primeiro a plantar e colher o grão e deve ter uma nova safra recorde atingindo uma área de 11,8 milhões de hectares. De acordo com o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), a previsão é de uma produção de 41,46 milhões de toneladas nesta temporada, alta de 1,4% sobre o ciclo anterior.

O coordenador de saúde e segurança da Energisa Mato Grosso, Heitor Galdino, explica que muitas dessas áreas de soja são cortadas por redes de energia, com o grão foi plantado no pé de postes e torres, há uma necessidade ainda maior de atenção quanto a segurança. “É uma área gigante e que precisa de cuidado nos detalhes. O ideal é que o produtor plante a soja respeitando um limite de distância de sete a dez metros, garantindo uma faixa de segurança entorno do poste. Que é uma margem de distância segura pra passagem das máquinas. Se isso já não aconteceu, é importante agora planejar bem o trajeto das colheitadeiras”, comenta Heitor.

O especialista em segurança alerta ainda que muitas vezes quando a rota é programada via GPS, ela não leva em conta as redes de energia na área plantada. Então o condutor precisa ficar atento também para intervir se for necessário. “E se a máquina porventura tocar num fio. O que fazer? Nessa hora o condutor tem que ficar calmo. Não sair da máquina e tentar retornar lentamente para que a colheitadeira não esteja mais em contato com o fio”, explicou Heitor.

Em 2022, acidentes com máquinas e veículos de carga afetaram o fornecimento de 64,5 mil imóveis. Mas a falta de energia é secundária diante da perda de uma vida. “A gente reforça que energia não tem cor, não tem cheiro. O toque de uma máquina no fio muitas vezes não gera nem faísca. Por isso, é muito importante planejar as operações para evitar isso”, destacou o coordenador.

Atenção para o plantio da segunda safra

Como o campo não para, produtores já pensam nos plantios de segunda safra, que em Mato Grosso são tão ou mais gigantescos que a primeira. O coordenador de saúde e segurança da Energisa reforça o pedido para que o plantio não aconteça colado nas estruturas de energia. “Você ter um recuo pra evitar acidentes é a garantira que todos vão voltar pra casa bem no fim do dia, para as suas famílias. Imagina passar um pulverizador, com aquelas grandes hastes perto de um poste. Respeitar essa faixa de segurança, é garantir a vida, ressalta o especialista.

Outras dicas para evitar acidentes

– Antes dos manuseios dos maquinários, é de extrema importância que seja feito reconhecimento do local, planejamento das atividades e a mensuração para que a altura e largura da máquina mantenha uma distância segura da rede.

– Na movimentação de máquinas e tratores, é preciso ter cuidado com os cabos de aço que prendem os postes e torres ao chão. Esses cabos seguram os postes e não devem ser cortados e nem mudados de lugar.

– Jamais operar a abertura da caçamba de caminhão basculante se o veículo estiver debaixo da rede elétrica;

– A vegetação deve estar sempre podada para facilitar a visualização da rede elétrica;

– Nunca permita que o jato de água dos irrigadores atinja a rede elétrica;

– Tomar cuidado com queimadas, pois colocam em risco a vida da população e podem danificar as estruturas do sistema elétrico, causando a queda de postes e torres, provocando curtos-circuitos, rompimento de cabos e quedas de energia.

– Se algum animal for atingido por cabo de energia, não deve ser removido antes de entrar em contato com a concessionária e se certificar que a energia foi interrompida e assim evitar mais acidentes.

– As cercas devem ser sempre seccionadas e aterradas, a fim de evitar acidentes com raios em períodos chuvosos.

– A chave de proteção da rede elétrica não deve ser religada em casos de falta de energia. Isso oferece riscos à segurança no local e o autor pode responder criminalmente por este ato.