Adolescente mata mãe grávida de 9 meses com tiro na cabeça

Uma mulher grávida de nove meses foi morta com um tiro na cabeça na cidade de Benedito Novo (SC), nesta terça-feira (3). O filho da vítima, um adolescente de 14 anos, confessou o crime durante depoimento na Central da Polícia Civil em Blumenau.

O Corpo de Bombeiro foi acionado e confirmou que Leila Jussara Martina Roepke, de 34 anos, estava inconsciente. Conforme os agentes, a vítima estava de joelhos, com a cabeça apoiada em um banco e tinha ferimentos feitos por arma de fogo.

Os militares tentaram reanimar a vítima e a encaminharam a um hospital, onde foi constatado o óbito dela e do bebê.

O delegado Rafael Lorencetti contou ao Vale do Itajaí Notícias que o crime aconteceu após um desentendimento do adolescente com a mãe.

Em depoimento, o jovem teria dito que o tiro seria igual a uma paulada e faria a mãe dormir para sempre.

Arma do crime

De acordo com o delegado, a arma usada no crime é do marido de Leila e padrasto do adolescente – um homem de 40 anos, que foi preso em flagrante. Ele é suspeito de ter negligenciado o armazenamento da arma, visto que facilitou o acesso dela a um adolescente. A espingarda também tinha numeração raspada.