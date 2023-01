Adolescentes saem para entregar currículos e acabam sequestrados; jovem foi abusada

Dois adolescentes, de 13 e 14 anos, saíram para entregar currículos e acabaram sequestrados na tarde da última terça-feira (10), no centro de Sorriso, norte do Estado. O pai da menina de 14 anos procurou a polícia e contou que a filha foi vítima de abuso sexual.

Conforme o relato, a filha e o amigo, de 13 anos, saíram para entregar currículo em um mercado da cidade, quando acabaram abordados por três criminosos em um carro branco.

Após serem colocados dentro do carro, os jovens foram conduzidos para uma região de mata. No trajeto, a menina teve as partes íntimas tocadas. Ainda conforme o depoimento, os adolescentes tiveram os olhos tampados todo o caminho.

Em uma distração dos criminosos, os jovens conseguiram sair correndo e gritar por ajuda.

A Polícia Judiciária Civil vai investigar o caso.