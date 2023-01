Aeroporto de Belo Horizonte (MG) é eleito o sexto mais pontual do mundo

O OTP Performance Awards, relatório de performance de pontualidade de aeroportos e companhias aéreas, publicado pela Cirium, empresa especializada em dados para a aviação, reconheceu o BH Airport como o sexto mais pontual do mundo em 2022, na categoria ‘aeroportos de média escala’. No ranking mundial, o BH Airport representa o Brasil com o OTP (On-Time Performance) de 87,93%, seguindo o Guararapes-Gilberto Freyre International Airport, quarto colocado, com o OTP de 88,95%.

O japonês International Chubu Centrair vem mantendo o primeiro lugar. O aeroporto alcançou o índice de 94,21%. Os também japoneses Sendai Airport, com 91,44% de pontualidade, e Kagoshima Airport, com 89,74%, ficaram com o segundo e terceiro lugar no ranking, respectivamente.

“Na contramão dos desafios impostos pelo cenário econômico pós-pandemia, seguimos em evolução, comprometidos em oferecer a melhor experiência aos passageiros, mantendo a eficiência operacional e alta performance em pontualidade”, ressalta o diretor de Operações e Infraestrutura do BH Airport, Herlichy Bastos.

Os relatórios da Cirium são projetados com base em informações e análises precisas do desempenho dos aeroportos e companhias aéreas, com o objetivo de garantir a confiabilidade dos dados apresentados no On-Time Performance Report. Em cada relatório, os resultados dos aeroportos são classificados em quatro categorias: global, grande, média e pequena escala. Os japoneses lideram o ranking: Haneda Airport foi o vencedor na categoria global, com 90,33%. O Osaka International Airport alcançou 94,06% na categoria grande. Em pequena escala, quem ficou com o primeiro lugar foi o Miyazaki Airport, registrando 93,29% de desempenho.