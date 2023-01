Afasta de mim este cale-se: a garantia da palavra do Parlamento

“A palavra é o instrumento irresistível da conquista da liberdade” – Rui Barbosa

Houve, enfim, em 16 de dezembro de 2022, o abraço pelo Supremo Tribunal Federal à

tese exaustivamente defendida pela Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa de

Mato Grosso, durante a gestão do deputado Eduardo Botelho no ano de 2019, na época

em que tive a honra de chefiá-la – a noção, simples mas basilar, de que o respeito e

reverência às deliberações dos representantes diretos do povo perpassa o respeito às

suas prerrogativas inscritas tanto na Constituição Estadual quanto na própria

Constituição Federal (§ 1º do art. 27).

Sabe-se que a palavra pode ser aparato de calúnia, de difamação, de injúria. Pode,

contudo, ter também o poder de defender, de restaurar, de preservar. A palavra é, por

isso, a espada tanto do advogado (defendendo, restaurando e preservando direitos)

quanto do legislador (defendendo, restaurando e preservando a democracia).

Em regra, preservam-se os direitos do advogado de defender direitos por meio da

atuação legislativa, enumerando prerrogativas e deveres, como na Lei Federal 8.906/94

(Estatuto da OAB). Curiosa, contudo, a situação na qual a palavra do advogado é

necessária para preservar a palavra do legislador.

À vista disso, a ADI n° 5825 questionava dispositivos da Constituição Estadual (§§ 2º a

5º do art. 29 da Constituição do Estado do Mato Grosso, com a redação da EC n. 42/06)

que asseguravam a garantia parlamentar de deliberar acerca da prisão de seus

membros, em sintonia com a Constituição Federal (§§ 2º a 5º do art. 53), a fim de evitar tendências ditatórias e antidemocráticas partindo de outros Poderes.

A ação em si já configurava um ataque a uma prerrogativa fundamental de qualquer

democracia contemporânea. A procedência da ação significaria um significativo

menosprezo à liberdade parlamentar e às prerrogativas de seus membros. Tolher-se-ia

a o irrestrito respeito à palavra do parlamentar – palavra esta garantidora da democracia.

Após, então, uma atuação intransigente em defesa da ALMT, foi posto um ‘basta’ ao

menoscabo ao parlamento. In casu, a palavra dos advogados legislativos assegurou

tanto a permanência e o respeito à palavra dos legisladores (a EC n. 42/06) quanto às

palavras futuras dos deputados estaduais de Mato Grosso, que poderão atuar sem

medo de sofrerem represálias não-republicanas.

É claro que foram sombrios e taciturnos os momentos vividos até que houvesse a

consagração da língua do justo, aquela do Provérbio bíblico 10:20. O mencionado

provérbio consegue abarcar a relevância e a proteção que o julgado proporciona à

realidade estadual e, quiçá, à conjuntura nacional como uma nova e magnânima

referência.

De fato, “a prata escolhida é a língua do justo”, já que na conjuntura não haveria outra

postura possível quando se carrega a virtuosidade e a coragem nas costas. Para o justo,

“o coração dos ímpios é de nenhum preço”. Ou seja, é inescusável garantir a

consagração da justiça em todas as atitudes humanas possíveis.

Entristece, todavia, que, por mais que o respeito ao parlamentar estadual deva ser

questão comezinha, foi necessário tanto esforço por parte da Procuradoria-Geral para

ver respeitada, no Judiciário, a deliberação do Legislativo. Há de se parabenizar os

ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, André

Mendonça, Nunes Marques e (embora por motivos formalísticos) Edson Fachin, que

respeitaram o parlamento mato-grossense e assentaram a constitucionalidade da

Constituição Estadual.

Por fim, reafirmamos nosso compromisso solene: não abrimos e nunca abriremos mão

de uma intransigente defesa da ALMT e das prerrogativas democráticas dos deputados

estaduais. Restou no passado tempos em que se aplaudia a prisão parlamentar sem o

devido processo político-constitucional. Nunca mais! Melhor “correr perigo com o que

era justo, que, por medo da morte e do cárcere, concordar com o injusto” (Socrátes).

Grhegory Paiva Pires Moreira Maia é procurador de carreira da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, atual consultor jurídico geral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, doutorando em Direito Constitucional.

Ricardo Riva é procurador de carreira da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, atual

procurador-geral da ALMT.