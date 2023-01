Agora ministro, Fávaro endurece discurso contra atos de vandalismo

Nas redes sociais, o agora ministro da Agricultura do governo Lula, Carlos Fávaro (PSD), endureceu o discurso contra os atos de vandalismo e violência bolsonarista protagonizados em Brasília no último domingo (8). O então senador classificou o episódio como “terrorismo” e chamou os participantes de “marginais”.

“Chega de tolerância com marginais!”, enfatizou o ministro. “No PSD-MT não admitimos complacência com atos terroristas e aqueles que o fizerem serão expulsos. A proteção das pessoas e das instituições que precisam trabalhar na reconstrução do Brasil e da nossa democracia é imperiosa. Por isso, a intervenção na Segurança Pública no DF é absolutamente necessária”, concluiu.

Até este momento, a Justiça detectou empresas e pessoas de Mato Grosso que participaram ou financiaram os atos golpistas em Brasília. Uma das identificadas chega a sentar na cadeira do então senador durante invasão ao Plenário.

“Inaceitável o ataque contra a democracia brasileira neste momento em que lutamos para recuperar a imagem do Brasil perante ao mundo. Todos os nossos esforços serão empenhados na pacificação do país. Contra o terrorismo, não há espaço para hesitação. Toda a força da lei deve ser aplicada para proteger o Brasil e os brasileiros e brasileiras que fizeram do nosso país uma grande democracia. Nenhum retrocesso será aceito”, publicou.