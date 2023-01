Aos tutores

Minha cachorrinha está “nas últimas”, como dizem. Com 18 anos e 4 meses, Nina Bailarina Vanzeli, como lhe batizou a Lelê, minha filha, sequer consegue se levantar para beber, comer ou fazer suas necessidades. Ela se encontra cega, surda, sem dentes e com dores nas articulações. Pobrezinha.

Lembro-me de quando ela chegou em casa. Era uma “bolinha de pelos” que cheirava a leite. Alegria da Letícia, Nina foi sua maior companheira quando moramos em Brasília, em 2009. Na ocasião, minha sogra sofreu uma queda em casa e quebrou o fêmur. Hospitalizada, precisou primeiramente cuidar de uma infecção na bexiga antes de realizar a cirurgia ortopédica prescrita pelo médico. Quando conseguimos conter a infecção, o fêmur já lhe havia colado novamente, claro que fora do lugar, e a intervenção cirúrgica requereria quebrar-lhe novamente a perna, o que a diabetes não recomendava. Seus três últimos anos de vida, pois, foram sobre uma cadeira de rodas.

Nesse tempo todo em que minha sogra permaneceu no hospital, Rosana, minha mulher, esteve com a mãe e eu, trabalhando o dia todo no Senado da República. Quem, então, era a companhia da Lelê em casa fora do horário escolar? A Nina, claro! Era a “amiguinha” da Letícia, o que ela jamais esqueceu, nem eu.

Agora, tendo chegado a este ponto de sua vida, noto-a como que querendo “entregar os pontos”, sabe. Rosana, com aquilo que tem de melhor, o amor, preocupa-se toda com a situação. Escreveu-me essa manhã em uma mensagem de WhatsApp: “Ai, ‘Tato’, ela tá bem ruinzinha. Tô angustiada”. Entendo ela. Também não consigo ficar confortável ao vê-la assim. Não que eu consiga desenvolver o nível de afeição que a Rosana possui pela Nina, mas há uma questão moral ou ética que me move a estar consternado com seu estado.

Quase sempre recebo mensagens em meu celular que dão conta de animais sendo abandonados por seus tutores, especialmente nas imediações do anel viário aqui em Rondonópolis. Pergunto-me como isto é possível. O que pode levar uma pessoa a abandonar um bichinho ao léu e, mesmo assim, dormir em paz com isto? Cheguei a pensar: “Isso é desumano”. Depois, dei-me conta que, na verdade, isto é bem humano. Só o bicho homem é capaz de atrocidades e maldades assim, infelizmente.

Ao escrever esse texto, em que empreguei minha tristeza e solidariedade com a Rô (que é a que mais sente em ocasiões assim), não queria dar o tom de despedida. Ainda pedi à Rosana que levasse a Nina ao veterinário para tomar soro, vitamina, antibiótico, dexametasona, sei lá. No entanto, pela finitude de todas as vidas orgânicas, resolvi ocupar essa editoria em respeito à história de minha cachorrinha, a Nina.

Ao mesmo tempo, convido você a exercer a tutela que tem sobre algum ser vivo com mais amor e responsabilidade. Não abandone animais. Nada revela maior degradação de caráter que isso.