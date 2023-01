Após novo presidente, ações da Petrobras caem

As ações da Petrobras recuavam na bolsa de valores, nesta quinta-feira (26). A queda acontece após Jean Paul Prates ter nome aprovado, por unanimidade, para ser o novo presidente da empresa.

Às 15h43, os papéis ordinários da empresa brasileira tombavam em 2,8%, com preço de R$ 29,54. Por sua vez, as ações preferenciais também caíam, a 2,9%, com preço de R$ 26,15.

Prates se licenciou do cargo de senador pelo PT nesta semana. Como parlamentar, chegou a propor um fundo que utilizasse o dinheiro pago pela Petrobras aos acionistas e outros recursos para estabilizar o preço dos combustíveis. Hoje, os valores são atrelados ao preço no mercado estrangeiro.

A política de preços um dos pontos sensíveis da empresa, na avaliação de Prates. Durante os trabalhos na equipe de transição, ele afirmou que a metodologia é uma política de governo, e não de Estado.

A Petrobras adota o modelo de PPI (Preço de Paridade Internacional), o que faz com o que o preço da gasolina, do etanol e do diesel acompanhe a variação do preço do barril de petróleo no mercado internacional.

Jean Paul Prates se reunirá ainda nesta tarde com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No encontro, deverão começar a discutir nomes que poderão ser indicados pelo governo ao conselho de administração, dentre outros temas.

Nomeação

A nomeação de Prates foi aprovado nesta quinta pelo conselho de administração da Petrobras por unanimidade. Agora, o nome precisa ser validado pela assembleia-geral de acionistas, que deve ser convocada com um mês de antecedência.

Além da presidência, Prates foi indicado para integrar o conselho de administração da Petrobras. Seu nome havia sido aprovado durante análise interna por parte dos comitês de elegibilidade e de pessoas.

Prates assumiu como senador pelo PT do Rio Grande do Norte em 2019, quando a então senadora Fátima Bezerra tomou posse como governadora do Estado. Ele era suplente da petista, que estava no Senado desde 2015. Prates não concorreu nas eleições de 2022 e, portanto, seu mandato terminaria em 31 de janeiro deste ano.

Lula confirmou a indicação de Prates à presidência da Petrobras em 30 de dezembro. Advogado e economista, ele tem quase 30 anos de experiência no setor de petróleo e gás, e foi consultor antes de seguir a carreira política.

Formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Prates é mestre em Economia e Gestão de Petróleo, Gás e Motores pelo Instituto Francês do Petróleo (IFP School) e mestre em Política Energética e Gestão Ambiental pela Universidade da Pensilvânia.