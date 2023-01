Astro da série ‘Wandinha’ é acusado de assédio sexual nas redes sociais

O ator Percy Hynes White, conhecido por interpretar o personagem Xavier Thorpe na série Wandinha, está sendo acusado de assédio sexual.

Nas redes sociais, o nome do artista ficou entre os assuntos mais comentados depois que várias jovens contaram suas experiências com ele.

A hashtag #CancelPercy, ou #CancelemPercy, foi reproduzida inúmeras vezes depois que as acusações foram feitas.

Uma jovem, identificada como Aries Brunelle, revelou que o ator e alguns amigos dele chegaram a embebedar garotas para tentar fazer sexo com elas. “Percy mora em Toronto e ele e seu grupo de amigos são conhecidos por, desde que tinham 15 anos, serem predadores e tentarem manipular garotas para transar com eles ou enviar nudes”, disse ela.

A jovem, identificada pelo nome @milkievich, afirma que existem até garotas que acusaram Percy de estupro, mas não deu mais detalhes sobre o assunto: “Ele me assediou quando eu estava em uma dessas festas, enquanto eu estava muito bêbada. Ele encurralou, pressionou e assediou várias das minhas amigas, existem acusações de estupro contra ele e ele dava risada das vítimas, compartilhava nudes na web contra a vontade das garotas”.

Aries revelou que uma pessoa que também foi assediada por Percy tentou abrir um Boletim de Ocorrência contra o ator, mas teria sido ignorada pela polícia. “Eu sei que existem muito mais histórias com várias outras garotas, mas se mais pessoas surgirem falando sobre ele, escutem! Ele é compulsivo”.

Outra mulher, identificada como Desiree Cameron, contou na web que Percy permitiu que ela fosse estuprada no porão da casa dele. Segundo ela, o ator teria se mostrado preocupado com uma possível denúncia do caso, e não demonstrou preocupação com o bem-estar dela.

Até o momento, o astro de Wandinha não se manifestou sobre as acusações. No Instagram, o perfil de Percy limitou os comentários. A série de sucesso foi renovada para uma segunda temporada.