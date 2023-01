Autor de estupro contra criança de 4 anos tem prisão cumprida pela Polícia Civil

Um homem suspeito de abusar sexualmente de uma criança de apenas 04 anos de idade teve o mandado de prisão preventiva cumprido pela Polícia Civil, na quarta-feira (19), em ação realizada pela equipe da Delegacia de Torixoréu (MT).

O suspeito, que já possui condenação anterior por crime de estupro de vulnerável cometido no ano de 2012, teve nova ordem de prisão preventiva decretada pela 2ª Vara Criminal de Barra do Garças, com base nas investigações realizadas pelos policiais de Torixoréu.

As investigações iniciaram após a mãe da criança procurar a delegacia para registrar boletim de ocorrência, relatando que o suspeito teria aproveitado de um aniversário de família para se aproximar da vítima, acariciá-la e praticar o abuso.

Com base nas informações passadas, foi instaurado inquérito policial na Delegacia de Torixoréu, sendo realizados exames periciais e colhidos outros elementos durante as investigações que comprovaram a materialidade do crime.

Diante dos fatos, foi representado pelo mandado de prisão mandado de prisão preventiva do suspeito que foi deferido pela Justiça e devidamente cumprido pela equipe policial. Segundo o delegado, Wilyney Santana Borges leal, o suspeito já foi condenado anteriormente pelo abuso de outra criança, também de apenas 04 anos idade.

“O caso pode ser enquadrado como pedofilia e a liberdade do investigado representa perigo à ordem pública, sendo necessário a representação pela sua prisão preventiva”, disse o delegado.