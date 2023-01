Autor de homicídio em Juína é localizado escondido em cidade vizinha

Policiais civis prenderam nesta quarta-feira (04.01), na região noroeste do estado, um dos autores de um homicídio ocorrido em Juína, no início de dezembro. O autor do crime, W.F.S.F., de 24 anos, estava escondido na cidade de Juruena e foi preso com apoio da delegacia local.

A vítima, Vaney dos Passos Torres, de 23 anos, morreu em uma unidade de saúde após ser ferida com golpes de faca nas pernas e braços. O crime ocorreu nas imediações da rodoviária de Juína e um dos autores foi preso em flagrante na data do fato.

A investigação da Delegacia de Juína apurou que três suspeitos tiveram envolvimento com o homicídio da vítima. Durante as diligências preliminares, uma pessoa foi presa em flagrante, após a Polícia Civil analisar imagens de câmeras do terminal rodoviário, que mostraram três suspeitos espancando a vítima e a perseguindo em via pública.

Um primeiro suspeito foi identificado e preso em flagrante. Ele confessou que a vítima foi morta porque teria ingerido sua bebida sem permissão.

No decorrer da investigação, os outros dois foram identificados e um foi preso preventivamente dias depois, restando o terceiro, que foi localizado nesta quarta-feira, em Juruena.