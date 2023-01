Autor de homicídio no mês de agosto é preso pela Polícia Civil

O autor de um homicídio ocorrido no mês de agosto do ano passado em Cáceres teve o mandado de prisão preventiva cumprido pela Polícia Civil, na tarde de sexta-feira (28), em uma ação conjunta da Delegacia do município e da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE).

O suspeito de 26 anos que estava com o mandado de prisão decretado pela Comarca de Cáceres foi localizado em uma residência na região do Porto em Cuiabá.

O crime que vitimou, Leandro Aparecido Carlos, de 36 anos, ocorreu no dia 13 de agosto, em uma residência, onde funcionava um ponto de venda de drogas, no bairro Jardim Imperial, em Cáceres. No local, a vítima foi encontrada caída ao solo com diversos ferimentos decorrentes de disparo de arma de fogo.

Segundo informações, dias antes de ser executada a vítima teria sido presa por envolvimento em uma tentativa de homicídio e desde então vinha sendo ameaçada de morte.

Durante as investigações conduzidas pela Divisão de Homicídios da Delegacia de Cáceres, o autor do crime foi identificado. Com base no apurado, o delegado Marlon Richer Nogueira, representou pelo seu mandado de prisão preventiva do investigado que foi deferido pela Justiça.

Durante trabalho de investigação para identificar o paradeiro do foragido, os policiais da Delegacia de Cáceres receberam informações de que ele estava em Cuiabá, sendo solicitado apoio da equipe da Delegacia de Entorpecentes, que localizou o suspeito, dando efetivo cumprimento à ordem de prisão.