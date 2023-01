Autor de homicídio ocorrido no primeiro dia do ano tem prisão cumprida pela Polícia Civil

Um homem apontado como autor de um crime de homicídio ocorrido na virada do ano no município de Paranaíta teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, neste sábado (21.01), na Operação Uma Corrida Por Milhões. Nas investigações conduzidas pela Delegacia de Paranaíta, o suspeito de 20 anos de idade, conhecido como “Mister Bean”, foi identificado como a última pessoa que esteve com a vítima, nas proximidades da região em que o corpo foi localizado.

As investigações iniciaram no dia 1º de janeiro após a família de Josmar Bilistiki registrar o boletim de ocorrência de desaparecimento da vítima, logo após as festividades de final de ano realizadas na lagoa de Paranaíta.

Desde da comunicação dos fatos, foram realizadas diversas diligências até que no dia 04 de janeiro, os policiais civis receberam denúncia de moradores de um forte cheiro vindo de uma região de mata, onde o corpo da vítima foi localizado. Após exames periciais e o reconhecimento da família, foi confirmado que o corpo encontrado era de Josmar, sendo constatado que a causa da morte da vítima foi traumatismo craniano

Em diligências para tentar identificar o autor do delito, foi possível descobrir por meio de imagens das câmeras de segurança do município, que a vítima havia passado, próximo ao local onde seu corpo foi localizado, na companhia de um homem. O suspeito, última pessoa a ser vista na companhia da vítima, foi identificado e qualificado, sendo representada pelos mandados de prisão temporária, e de busca e apreensão do investigado, que foram deferidos pelo Poder Judiciário.

Segundo a delegada responsável pelas investigações, Paula de Fátima Moreira Barbosa, o suspeito estava foragido desde a data do crime. “Neste sábado, após inúmeras diligências e o cerceamento da estrada para chegar em uma região de Garimpo, local onde estava escondido, foi possível dar cumprimento ao mandado de prisão do investigado”, disse a delegada.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Paranaíta, onde interrogado pelos fatos, confessou o crime. As investigações seguem em andamento para identificar a motivação dos fatos e identificação de outros possíveis envolvidos.

Nome da Operação:

Uma Corrida Por Milhões: O nome foi dado em alusão ao filme, em que o ator Rowan Atkinson, que interpreta o personagem Mister Bean, dorme toda vez que chega perto do prêmio. “Em Paranaíta, o suspeito “dormiu” no ponto sendo possível a sua identificação e prisão pela Polícia Civil”, esclareceu a delegada.