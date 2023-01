Autoridades americanas suspenderam pousos e decolagens por falta de segurança

A FAA (Administração Federal de Aviação) dos EUA ordenou a suspensão de todas as partidas de voos domésticos depois que o sistema que fornece aos pilotos avisos de segurança antes do voo parou de funcionar nesta quarta-feira (11).

A FAA publicou nas rede sociais que está trabalhando para restaurar o sistema afetado. “Enquanto algumas funções começam a voltar a funcionar, as operações do Sistema Nacional de Espaço Aéreo permanecem limitadas”, publicou.

Segundo a porta-voz da Casa Branca, o presidente Joe Biden foi informado sobre a situação nos aeroportos e que não há evidência de que a falha no sistema teria sido causada por um ataque hacker.

A Airlines for America, a associação que representa as companhias aéreas dos EUA, informou que a interrupção está “causando atrasos operacionais significativos”.

Segundo dados da FlightAware, uma empresa de rastreamento de voos, mais de .2500 voos domésticos e internacionais nos EUA foram adiados e mais de 1.500 foram cancelados.

O secretário de transporte Pete Buttigieg publicou no Twitter que FAA está “tralhando para resolver esse problema com rapidez e segurança para que o tráfego aéreo possa retomar as operações normais e continuará fornecendo atualizações.”