Bolsa brasileira tem movimentação de R$ 7,5 trilhões em 2022

A Bolsa de Valores do Brasil movimentou R$ 7,46 trilhões em negócios nos mercados de renda variável ao longo de 2022, segundo dados apresentados nesta quinta-feira (5) pela B3.

Os meses de março (R$ 711,99 bilhões) e novembro (R$ 706,95 bilhões de 2022) foram os que registraram as maiores movimentações. Julho, por sua vez, foi o de menor movimento, com R$ 455,18 bilhões negociados.

O número de negócios efetivados cresceu 0,6% na comparação com 2021 e também bateu recorde, com 931,78 milhões de formalizações no ano passado. As altas são ainda maiores quando comparadas com 2020 (+10,4%) e 2019 (+136%).

O volume médio negociado por dia foi de R$ 29,84 bilhões e a média de negócios realizados diariamente ficou em 3,97 milhões. Os valores finais incluem as movimentações do mercado a vista, a termo e opções, que somaram R$ 205,97 bilhões no ano passado, valor acima do registrado nos três anos anteriores.

Já nos mercados à vista e à termo registraram volumes menores do que em 2021, de R$ 7,21 trilhões e R$ 42,15 bilhões, respectivamente.

Thiago Ferraz, superintendente de negociação da B3, avalia que os dados mostram a força do mercado de renda variável em 2022. “Em 2022, o mercado secundário esteve muito ativo, o que significa mais liquidez para o investidor”, comemora.