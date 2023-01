Bombeiros são acionados para resgatar idoso que subiu em telhado para fazer reparos

Um idoso de 66 anos foi resgatado de um telhado na Vila São José após ferir um dos braços e não conseguir mais descer. Ele havia subido para fazer reparos.

De acordo com o Sargento Adenilson, do Corpo de Bombeiros, durante o reparo, o idoso caiu no próprio telhado e lesionou o braço direito. Com o ferimento, ele não conseguia mais descer.

Ele foi imobilizado, colocado em uma maca e amarrado para que conseguisse descer de forma segura.

Ele foi encaminhado a UPA.

O Corpo de Bombeiros orienta que idosos não façam esse tipo de atividade, já que o risco é alto.