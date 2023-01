Buscas por “viagens baratas” crescem entre os brasileiros

Sabemos que o turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia. Com as restrições de isolamento impostas no Brasil e no mundo, aeroportos, hotéis, pousadas e todos os demais negócios que envolviam a aglomeração de pessoas precisaram pisar no freio e fechar as portas. Felizmente, o período passou. Com o retorno das atividades presenciais, o mercado aqueceu, os preços subiram e a procura por viagens aumentou.

Confira, abaixo, os principais dados coletados:

Apesar da vontade dos brasileiros em fazer as malas, uma pesquisa produzida pela Semrush aponta que os turistas não estão satisfeitos com os preços encontrados. De acordo com o estudo, as buscas na internet pelo termo “viagens baratas Brasil” cresceram 106.2% de 2020 a 2022, enquanto “viagens baratas para casal” teve 151.2% de aumento no mesmo período.

Quando falamos em meios de transporte, o aumento do preço das passagens aéreas fez com que os turistas migrassem para a estrada. Nos últimos três anos, a procura por “viagens baratas de ônibus” aumentou 462.1% enquanto “viagens baratas de avião” registrou um crescimento inferior, de 70% nas pesquisas.

O estudo da Semrush também trouxe outros dados interessantes sobre o público que procura por turismo na internet. Segundo a pesquisa, mais de 30% dos brasileiros que acessam sites de viagens são adultos com idade entre 25 e 34 anos. Além disso, as mulheres representam 53.6% dos acessos.